Gulbenē tiekas projekta "Parki bez robežām" partneri

No 23. līdz 25.septembrim Gulbenē viesojas projekta “Parki bez robežām” partneri no Daugavpils novada pašvaldības, Preiļu novada pašvaldības, Pleskavas rajona administrācijas, Porhovas rajona administrācijas, Veļikije Luki pilsētas administrācijas un Kuņjas rajona administrācijas, lai runātu par tālāku rīcību un aktivitātēm projektā. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Igaviņa.

"Pirmajā tikšanās dienā katrs projekta partneris iepazīstināja ar plānotajiem darbiem savā pašvaldībā, norādot un pastāstot par parku, kas tiks sakārtots un pilnveidots. Iepriekš informēts, ka šajā projektā Gulbenē pārmaiņas piedzīvos Spārītes parks, kur jau sākta labiekārtošana," stāsta J.Igaviņa.



24.septembrī projekta dalībniekiem plānota pieredzes apmaiņas vizīte Preiļos un Daugavpilī, bet 25.septembrī abu valstu partneri tiksies ar Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas ekspertiem, lai diskutētu un praktiski darbotos parku tematikā, gan par to, cik liela nozīme ir zaļajām teritorijām pilsētās.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa irwww.latruscbc.eu

J.Igaviņa norāda, ka Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.