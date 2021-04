Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 15.aprīlī Gulbenē bijuši trīs kūlas ugunsgrēki. Brīvības ielā kūla dega 500 kvadrātmetru platībā, Rīgas ielā 1200 – kvadrātmetru platībā, Viestura ielā - 120 kvadrātmetru platībā.

Dienests atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta! Diemžēl katru pavasari ievērojami dienesta resursi tiek tērēti kūlas ugunsgrēku dzēšanai. Dienests aicina cilvēkus aizdomāties, ka tajā laikā, kamēr ugunsdzēsēji glābēji dzēš degošo kūlu, kādam, iespējams, ir nepieciešama palīdzība, bet tā nevar tikt sniegta operatīvi, ja visi tuvākie dienesta resursi ir iesaistīti kūlas ugunsgrēku dzēšanā. Nededzini kūlu un, iespējams, tu kādam izglābsi dzīvību!

Par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu no 280 līdz 700 eiro, savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro.