Gulbenē uz dažām ietvēm bruģis vietām sacelts uz augšu

Kāds iedzīvotājs “Dzirkstelei” ziņo, ka Gulbenē, ejot pa Rīgas ielu gar māju numur 13, ietves bruģētais segums ir sacelts uz augšu.

Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš “Dzirkstelei” skaidro, ka, ilgstoši esot karstiem laika apstākļiem, pilsētas ietvēs bruģakmens vietām “uzceļas”, it sevišķi vietās, kur ietves ir pakļautas tiešiem saules stariem. “Fizikā šo procesu (ķermeņa izplešanos sasilstot) sauc par termisko izplešanos. Bruģakmens nav izņēmums - izplešas sasilstot. Lai izlabotu defektus, bruģakmens tiek izcelts, piegriezts, proti, nogriezta daļa no bruģakmens, tad tas tiek atlikts atpakaļ. Mazos apjomos šo darbu veic Gulbenes labiekārtošanas iestādes darbinieki. Šogad bruģakmens “izcilājumi” novērsti divās vietās - Parka ielā un O.Kalpaka ielā pie stadiona. Vēl defekti jānovērš četrās vietās Blaumaņa ielā un Ozolu ielā. Par Rīgas ielā pacelto bruģi 26.jūnijā ziņoju SIA “8 CBR”, jo Rīgas ielā posmam no Blaumaņa līdz Dzilnas ielai vēl ir spēkā būvnieka SIA “8 CBR” garantijas saistības. Rīgas ielā defekti jālabo SIA “8 CBR”,” skaidro G.Āboliņš.

Ja iedzīvotāji redz bruģakmens izcēlumus, kas apdraud drošu gājēju un velobraucēju pārvietošanos pa ietvi, vēlams informēt pilsētas pārvaldes vadītāju G.Āboliņu, veicot fotofiksāciju un aizsūtot foto ar vietas norādi (iela plus ēkas numurs) uz tālruni 29434614 (“WhatsApp”).