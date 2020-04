Gulbenē uz kāda dūmvada degusi stārķa ligzda, kā arī sodrēji citā dūmvadā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka 24.aprīlī pulksten 21.17 tika saņemts izsaukums uz Rīgas ielu Gulbenē, kur divstāvu dzīvojamās mājas dūmvadā dega sodrēji 2 kvadrātmetru platībā. Pulksten 22.23 darbi notikuma vietā tika pabeigti. Apkures sezonā daļa no traģiskajiem ugunsgrēkiem izceļas tieši bojātu apkures ierīču vai to nepareizas ekspluatācijas dēļ. Šo ugunsgrēku izcelšanos var novērst, ievērojot drošības noteikumus apkures ierīču ekspluatācijas laikā un regulāri sekojot līdzi to tehniskajam stāvoklim.

26.aprīlī pulksten 19.00 tika saņemts izsaukums uz Brīvības ielu Gulbenē, kur uz trīsstāvu mājas dūmvada dega stārķa ligzda 1 kvadrātmetra platībā. Pulksten 20.21 ugunsgrēks tika likvidēts.