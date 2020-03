Gulbenē vairākas personas uzvedušās huligāniski

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē, ka laika posmā no 2. līdz 5.martam Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 34 notikumi, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Reģistrēti 13 sabiedriskās kārtības pārkāpumi, tajā skaitā pāris sadzīves rakstura konflikti, viens ģimenes konflikts, kā arī seši sīkā huligānisma gadījumi. Uzsāktas vairākas administratīvās lietvedības par to, ka vairākas personas Gulbenē pie kāda veikala, huligānisku tieksmju vadītas, traucēja sabiedrisko mieru, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas un konfliktējot ar vairākām personām. Tāpat reģistrēts viens ceļu satiksmes negadījums, bez fiziski cietušām personām. Reģistrētas piecas zādzības no tirdzniecības objekta. Laika posmā no janvāra līdz 20.februārim Stradu pagastā konstatēts, ka, izņemot loga rūti, iekļūts dārza mājā un nozagtas dažādas mantas. Materiālie zaudējumi - 20,50 eiro.