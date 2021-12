Gulbenē vairākās vietās ir uzstādītas jaunas ceļa zīmes. Tām ierosinājumi nāca no Valsts policijas puses, kā arī tā ir Gulbenes pilsētas pārvaldes iniciatīva. Par to “Dzirksteli” informē Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Krevica.

Pašvaldība informē, ka autovadītājiem jāņem vērā uzstādītā ceļa zīme “Stāvēt aizliegts”, kas attiecas tieši uz stāvēšanas aizliegumu kravas automobiļiem, Nākotnes ielas posmā no iebrauktuves uz veikalu “Top!” līdz Blaumaņa ielai.

Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors Viesturs Ronis “Dzirkstelei” stāsta, ka Valsts policijas darbinieki seko līdzi situācijai un arī ierosina, ko mainīt vai uzlabot ceļu satiksmē. “Nākotnes ielas posmā tur tiešām bija nepieciešama šī ceļa zīme. Tiem, kas brauca ārā no Nākotnes ielas daudzdzīvokļu nama pagalma, ja šajā posmā bija novietots smagais transports, nebija iespējams pārredzēt, vai tuvojas transports. Tas apdraudēja satiksmes drošību,” saka V.Ronis.

Zīme “Maksimālā ātruma ierobežojums” uzstādīta pirms gājēju pārejām pie Gulbenes mūzikas skolas, Gulbenes mākslas skolas un Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes, aizliedzot braukt ātrāk par 30 kilometrus stundā. V.Ronis skaidro, ka šī zīme uzstādīta tāpēc, ka tur ir intensīvāka bērnu kustība. “Ātrums jāsamazina, lai tur būtu maksimāli droši,” uzsver V.Ronis.

Savukārt zīme “Gājēju ceļš” uzstādīta Emzes parkā un Jaunās ielas posmā.

“Mēs jau pieskatīsim un pakontrolēsim šīs vietas, kur tagad uzstādītas jaunās ceļa zīmes. Sākumā aizrādot, bet tad jau skatīsimies, kāda tur tā prakse veidosies,” norāda V.Ronis.