Šodien Gulbenes novada pašvaldība informēja, ka vairākiem tirdzniecības centra „Beta” darbiniekiem Gulbenē ir konstatēta inficēšanās ar Covid-19, tāpēc no 20.marta līdz visu iespējamo kontaktpersonu noskaidrošanai personāla vidū veikals tiks slēgts, taču situācija ir mainījusies un veikals darbu turpina. Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis "Dzirksteli" informē, ka veikala telpās ir veikta dezinfekcija un saslimušos darbiniekus aizvietos cita maiņa.



“Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi saņēmuši informāciju, ka sešiem veikala “Beta”( Brīvības ielā 56, Gulbene) darbiniekiem apstiprināta Covid–19 infekcija. Šobrīd tiek gaidīta papildu informācija no laboratorijas par pārējiem testētajiem darbiniekiem. Kaut veikala apmeklētājiem saslimšanas risks tiek novērtēts kā zems, SPKC aicina minētā veikala apmeklētājus, kuri to apmeklēja no 15. līdz 19.martam, novērot veselību. Ja tiek novēroti akūtas elpceļu infekcijas slimības simptomi, jāsazinās ar savu ģimenes ārstu un jāveic izmeklēšana uz Covid-19. Pašreiz epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās,” informē SPKC sabiedrisko attiecību speciāliste Edīte Tettere.

Lai līdzīgos gadījumos ātrāk uzzinātu, vai esi bijis kontaktā ar Covid-19 slimnieku, SPKC aicina izmantot lietotni “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, var savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.