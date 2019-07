Gulbenē vēl apkopo iepriekšējās brīvdienās negaisa radīto zaudējumus

Gulbenes novada pašvaldība vēl apkopo zaudējumus, kas izvadītajās brīvdienās radīti infrastruktūrai spēcīgajā negaisā, informē aģentūra LETA.

Novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis borāda, ka saistībā ar bojājumiem disku mešanas sektorā pilsētas stadionā pašvaldība gaida apdrošinātāju apkopojumu, tāpat tiek apzināti citi zaudējumi. Nav arī zināms, cik izmaksās teritoriju sakopšana pēc negaisa, ko veic pašvaldības uzņēmumi.

A.Caunītis vēl nemācēja teikt, vai dome varētu lūgt valsti piešķirt pašvaldībai līdzekļus, turklāt daļu no zaudējumiem paredzēts iegūt no apdrošinātājiem. Pēc novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieka teiktā, turpmāk pašvaldībai un arī Dabas aizsardzības pārvaldei būtu rūpīgāk jāizvērtē koku izzāģēšana, jo negaisā gāzti arī tie koki, kurus pirms tam pārvalde pašvaldībai nav ļāvusi likvidēt.

Jau ziņots, ka Gulbenē sestdien, 6.jūlijā, negaiss gāzis kokus kapsētā un izpostījis disku mešanas sektoru pilsētas stadionā, kur tobrīd notikušas Latvijas vieglatlētikas sacensības veterāniem. Pilsētā daudzviet vējš gāzis kokus, krituši arī to zari. Trīs līdz četrās vietās koki krituši pāri ceļiem. Arī kapos vējš lauzis bērzus, izmētājis to zarus. Vēl novadā kādam šķūnim norauts jumts, vairākām ēkām no jumtiem atrauti šīferi. Cietušo cilvēku nav. Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs aģentūrai apliecinājis, ka visi dienesti, tajā skaitā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, VAS "Latvijas valsts ceļi" un pilsētas labiekārtošanas dienests, strādājuši operatīvi,