Gulbenē ir paredzēts turpināt rekonstruēt Brīvības ielu posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai. Pašvaldībā gatavo projekta pieteikumu, lai to iesniegtu izvērtēšanai Satiksmes ministrijā, kā arī garantē no sava budžeta finansējumu 427 000 eiro apmērā. Par to vietējie deputāti balsos 25.jūlija domes sēde. Ja ministrijā iniciatīva gūs atbalstu, pašvaldība vajadzīgo naudu (tajā skaita priekšfinansējumu) aizņemsies Valsts kasē.

Projekta aptuvenās kopējās izmaksas ir 2 135 000 eiro – liecina novada domes sēdes materiāli. Paredzams, ka no šīs summas 1 708 000 eiro varētu būt valsts finansējums, bet pašvaldības līdzfinansējums – 20 procenti.