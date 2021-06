Gulbenē visiem ir iespēja izdrukāt digitālo Covid-19 sertifikātu

“Dzirksteles” lasītāji lūdz noskaidrot, kur digitālo Covid-19 sertifikātu papīra formātā var dabūt cilvēki, kam nav datora un interneta.

“Vai pagastos ir tāda vieta, kur aiziet un pajautāt izdrukāt? Nav nekādas saprašanas. Arī ambulancē neko nevar paskaidrot. Vai negrib krāmēties ar liekiem papīriem? Kā strādājošs cilvēks varēs saņemt? Kā lai tiek uz pilsētu darba laikā? Kāpēc nevar katrā pagastā vai bibliotēkā, kur var aizskriet vai nu pusdienlaikā, vai tūlīt pēc darba? Bet, lai aizbrauktu uz pilsētu, vajag dienu, jo iet tikai viens autobuss. Kur risinājums?” jautā lasītāji.

Savus digitālos Covid-19 sertifikātus var saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē “Covid19sertifikats.lv” ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem (internetbanku, eID u.c.), informē Nacionālais veselības dienests. To var izdarīt valsts pārvaldes vienotajos klientu apkalpošanas centros bez maksas.

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Liene Baranovska skaidro, ka no 16.jūnija Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) ir iespējams izdrukāt Covid-19 sertifikātus gan tiem, kam ir iespēja autentificēties vietnē “Covid19sertifikats.lv” ar kādu drošu piekļuves līdzekli (internetbanka, eID karte, mobile ID), gan tiem, kam šādas iespējas nav. “Nacionālais veselības dienests ir nokārtojis piekļuves tiesības un sistēmu, pēc kādas vadīties VPVKAC darbiniekiem, lai palīdzētu tikt pie Covid-19 sertifikāta tiem, kuri neizmanto internetu un kuriem nav drošu piekļuves līdzekļu. Dodoties uz VPVKAC, iedzīvotājam jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments,” saka L.Baranovska.

Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs no pirmdienas līdz ceturtdienai strādā no pulksten 8.00 līdz 17.00, piektdienās – no pulksten 8.00 līdz 16.00. vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 64473257.

“Šobrīd pagastu iedzīvotājiem, kuriem nav drošu piekļuves līdzekļu, nav iespējas iegūt sertifikātu, tomēr risinām šo situāciju, lai iedzīvotāji pie sertifikātiem tiktu sava pagasta pārvaldē. Gulbenes iedzīvotāji izrāda interesi par sertifikātu iegūšanu, un šobrīd mēs personīgi sazināmies ar tiem, kuri iepriekšējās dienās bija interesējušies par šo pakalpojumu un atstājuši savu kontakttālruņa numuru,” saka L.Baranovska.