Gulbenes-Alūksnes bānīša sliežu ceļu attīra vēsturisks sniegtīris

Sniegotas dienas ziemā sagādā darbu SIA “Gulbenes – Alūksnes bānītis” sniegtīrim. Uzņēmuma Pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders atzīst, ka bijušas ziemas, kad sniegtīris izmantots vien pāris reižu, bet uzmanīgi jāseko, vai bānīša sliedes nav aizputinātas.

“Pirmais bānīša reiss ir pulksten 13.00, tāpēc līdz tam laikam ir jānotīra viss 33 kilometru sliežu ceļš. Turklāt ir jātīra arī profilaktiski, lai gar sliedēm neveidotos augsts sniega valnis. Speciālisti vērtē, cik sniega kārta ir bieza un kad jāsūta sniegtīris. Jāņem vērā, ka starp Gulbeni un Alūksni ir dažāds reljefs, dzelzceļa līnija vijas gan pa laukiem, gan pa mežiem, kā arī var būt atšķirīgi laika apstākļi, tāpēc uzsnigušās sniega segas biezums ir atšķirīgs,” skaidro R. Melders.

Sniegtīris, ko izmanto bānīša sliežu ceļā, ir retums. Latvijas dzelzceļa uzņēmuma statistiskajās atskaitēs sniegtīris ar numuru 7954 pirmo reizi minēts 1945. gadā, taču tā konstrukcija liecina par senāku izcelsmi. “Šādas konstrukcijas rāmis un ratiņi ir tipiski 1920.-1930. gadā būvētājiem šaursliežu sniegtīriem. Viena no versijām, ka šis sniegtīris ir būvēts 1923. gadā Liepājas galvenajās dzelzceļa darbnīcās,” stāsta R. Melders.

Viņš uzsver, ka bez šīs simtgadīgās tehnikas būtu grūti iztikt. Protams, platsliežu dzelzceļa līnijās izmanto mūsdienīgu sniega tīrīšanas tehnoloģiju ar sniega savākšanas mašīnu. Turpretim bānīša sniegtīris tikai nostumj sniegu no sliežu ceļa. “Sniegtīra priekšā ir spārni un lāpsta. Atkarībā no vajadzības var regulēt sniega tīrīšanas joslas platumu un arī augstumu. Lai ar to strādātu, ir vajadzīga apmācība - nav tik vienkārši, kā varētu domāt. Turklāt nepietiek, ka nobrauc sniegtīris. Ir vajadzīga brigāde, kas attīra pārmijas un pārbrauktuves,” norāda R. Melders.

Bānītis regulāri kursēs arī nākamgad

Bānīša divus reisus dienā izmanto galvenokārt Gulbenes novada iedzīvotāji. To skaits kardināli nesamazinās, jo ne vienam vien pasažierim sliežu ceļš ir tuvu mājām, bet līdz tuvākajai autobusa pieturai ir jāiet krietni tālāk. “Protams, starp pasažieriem ir pa kādai tūristu ģimenei vai arī slēpotāji, kas dodas uz piesnigušo Papardes mežu slēpot. Jūtams, ka šīs iespējas izmanto arvien vairāk. Šajā ziemā slēpošanai un atpūtai dabā acīmredzot būs piemēroti apstākļi,” spriež R. Melders.

SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” pasažieru skaits tāpat kā citur Latvijā ir samazinājies - šā gada 10 mēnešos tika pārvadāti vairāk nekā 15 000 pasažieru, tas ir par 13 procentiem mazāk nekā pērn šajā periodā. Tomēr Sabiedriskā transporta padome atbalstījusi priekšlikumu arī nākamgad nodrošināt regulārus pasažieru pārvadājumus pa šaursliežu dzelzceļu starp Gulbeni un Alūksni, ko izpilda bānītis. Tas ir vienīgais šaursliežu dzelzceļa bānītis Baltijā, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus jau vairāk nekā 100 gadus.