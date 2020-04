"Gulbenes autobuss" meklēs risinājumu savu iespēju robežās

Balstoties uz satiksmes ministra rīkojumu COVID-19 izplatīšanās riska mazināšanai, kopš 27.marta uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālajos maršrutos ir ierobežots pārvadājamo pasažieru skaits vienā autobusā, tā nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem.

Par to informē VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Autobusā katra otrā sēdvieta, kuru nedrīkst ieņemt, tiek iezīmēta. Turklāt tās tiek izkārtotas pamīšus, lai veidotos lielāka distance no visām pusēm. “Ņemot vērā, ka reģionālo maršrutu autobusos pieejamo sēdvietu skaits tiks samazināts uz pusi, visus iedzīvotājus, kuri neizmanto sabiedrisko transportu darba vajadzībām, aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību! Priekšroka būtu dodama tiem iedzīvotājiem, kuri dodas uz darbavietu un pēc tam – atpakaļ mājās, īpaši tad, ja persona ir nodarbināta medicīnas, tiesību aizsardzības vai tirdzniecības jomā,” skaidro Z.Plone.

Portāla “Dzirkstele.lv” lietotāji pauž neizpratni un satraukumu par to, ko darīt, piemēram, uzņēmuma “Avoti” strādniekiem. Viņi vērš uzmanību uz to, ka uz darbu dodas pilns autobuss ar cilvēkiem. SIA “Gulbenes autobuss” valdes loceklis Gundars Kristapsons “Dzirkstelei” skaidro, ka risinājums tiks rasts iespēju robežās. “Cik mums ir autobusu, tik ir, un iespēju robežās tur, kur brauc vairāk pasažieru, centīsimies laist lielos autobusus, lai pēc iespējas cilvēki varētu plašāk autobusā izvietoties un apsēsties. Arī pats ar autobusu braucu pietiekami bieži un esmu pamanījis, ka cilvēki pat bez šīm instrukcijām šobrīd iespēju robežās cenšas sēdēt tālāk cits no cita. Saprot, kā tas vīruss izpaužas. Protams, būs dažādas papildu izmaiņas – attiecīgi šoferiem izdalīti cimdi. Esam tos jau iepirkuši. Skatāmies arī šoferiem maskas, bet nevis vienkāršas maskas, bet lai tās iet pāri sejai. Tāpat kā arī dažādos veikalos, iekāpjot autobusā, būs dezinfekcijas līdzekļi, bet līdz tam gan vēl var paiet kāda nedēļa, līdz visos autobusos tos uzliksim. Iespēju robežās visu cenšamies darīt,” stāsta G.Kristapsons.

Z.Plone norāda, ka mikroautobusos pasažieri nevar izmantot stāvvietas. Tāpat autobusos, kur vadītāja sēdvieta nav nodalīta no pārējā transportlīdzekļa salona, netiek nodrošināta biļešu tirdzniecība uz sēdvietām, kas atrodas aiz šofera. Viņa arī uzsver, ka pasažieri tiek aicināti gadījumos, kad tas ir iespējams, biļeti iegādāties, neizmantojot skaidru naudu, bet maksāt ar bankas karti vai pirkt to internetā vai autoostā.