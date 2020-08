Gulbenes centrā – nesakārtots “zaļā dzelzceļa” posms

“Vai ir doma sakārtot "zaļo dzelzceļu" Gulbenē posmā no Rīgas ielas līdz Brīvības ielai? Tur nav noņemtas vecās koka brusas, kuras traucējot velosipēdiem,” “Dzirkstelei” vaicā kāds mūsu lasītājs, kurš sevi pozicionē kā aktīvu “zaļā dzelzceļa” izmantotāju.

“Šis posms nav Gulbenes novada pašvaldības īpašumā vai pārraudzībā. Par šī posma kārtību ir jāparūpējas akciju sabiedrībai „Latvijas dzelzceļš”, kura īpašumā ir šis posms. Šobrīd nevaram atbildēt, kad un vai šī posma sakārtošana notiks,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību vecākā speciāliste Gunta Kalmane.

“Paldies iedzīvotājam par vērību! Gulbenē, slēgtajā dzelzceļa līnijā Ieriķi-Gulbene, pēc sliežu demontāžas aptuveni 200 metru garumā ir palikuši sliežu gulšņi, kurus jau tuvākajā laikā aizvedīs, lai iedzīvotāji turpmāk bez problēmām varētu pārvietoties pa "zaļo dzelzceļu",” “Dzirkstelei” atbildēja akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” Ārējās komunikācijas nodaļas Komunikācijas projektu vadītāja, preses sekretāre Ella Pētermane.

Pagājušajā gadā akciju sabiedrību “Latvijas dzelzceļš” ar pašvaldību noslēdza patapinājuma līgumu par Gulbenes novada teritorijā esošo “zaļo dzelzceļu” nodošanu vietējai pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā uz pieciem gadiem. Zemes īpašniece tajā pašā laikā ir un paliek akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”. Pašvaldība ir iesaistījusies Igaunijas-Latvijas un Latvijas-Krievijas pārrobežu projektos. Mērķis ir sakārtot ar tās teritorijā esošos bijušos dzelzceļa līniju uzbērumus jeb “zaļos dzelzceļus”. Tie ir paredzēti aktīvai atpūtai un tūrismam – velobraucējiem, kājāmgājējiem, nūjotājiem, kā arī slēpotājiem ziemas periodā. Runa ir par bijušajām dzelzceļa līnijām (tagad vienkārši zemes ceļiem): Gulbene-Ieriķi, kā arī Gulbene-Balvi-Viļaka. Gulbenes novada pašvaldība šajos projektos ir viena no partnerēm un ir atbildīga par bijušā dzelzceļa uzbēruma posmu no Rankas līdz Gulbenei, kā arī par posmu no Gulbenes līdz Sitas upei. Lai sakārtotu Gulbenes-Ieriķu dzelzceļa uzbērumu Gulbenes novada teritorijā, izmaksas šajā Igaunijas-Latvijas projektā bija 40 550 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 34 467,50 eiro, pašvaldības finansējums – 6082,50 eiro. Lai sakārtotu “zaļo dzelzceļu” no Gulbenes Balvu virzienā, Gulbenes novadā šā projekta izmaksas ir 52 510 eiro, no tām 90 procenti jeb 47 259 eiro ir Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansējums.