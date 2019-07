Gulbenes depo piedāvā trīs šaursliežu dzelzceļa drezīnas un jaunus soliņus

Gulbenes depo teritorija ir unikāla – te ir vienīgā koka drezīna visā Austrumeiropā.

Gulbenes depo teritorijā šobrīd var izvizināties ar trīs šaursliežu braucamrīkiem, kas notiek Gulbenes – Alūksnes bānīša darbinieku pavadībā, kas ir speciālisti un prasmīgi darbojas ar braucamrīkiem. “Šī ideja un piedāvājums ir plānots tiem cilvēkiem, kuri neizvēlās braukt ar vilcienu vai arī pirms vilciena brauciena grib izvingrināt gan kājas, gan rokas ar dažādām drezīnām,” pamato Gulbenes – Alūksnes bānīša pārvadājumu daļas vadītājs Raitis Melders. Pēdējais projekts bānītim ir velodrezīna, kas ir kā velosipēds, kas uzbūvēts uz sliedēm. Par pamatu esot ņemta vēsturiska bilde. Pēc vēsturiskiem materiāliem atjaunotais braucamrīks ir arī koka drezīna ar spararatu. Tā būvēta no ozolkoka. “Tas ir ļoti interesants braucamrīks, kāds Eiropā praktiski vairs nekur nav saglabājies un arī šim par pamatu ņemta 100 gadus veca bilde, tika veikts projekts, veidotas skices, mērīti parametri,” stāsta R.Melders. Trešais braucamrīks ir ierasta rokas drezīna, kas Gulbenē jau ir vairākus gadus. “Visi trīs braucamrīki veido tādu savdabīgu piedāvājumu - katrs ir ar savām braukšanas īpašībām, ” vērtē R. Melders.

Domājot par nākotnes piedāvājumu, Raitis atklāj to, ka gandrīz jau ir izgatavota arī motodrezīna, kas būs kā motocikls uz sliedēm. “Mēs to uzbūvējām un šobrīd norisinās dokumentu sakārtošana ar saskaņošanu, kas prasa gan daudz laika, gan lielus līdzekļus, Gulbenes – Alūksnes bānītis darbojas saskaņā ar visiem Eiropas drošības sertifikātiem dzelzceļa pārvadājumu jomā, ” uzsver R.Melders.

Tomēr Gulbene nav vienīgā, kuras tūrisma piedāvājumā ir dzelzceļa drezīnas. “Kaut ko līdzīgu velodrezīnai var redzēt Ventspils šaursliežu dzelzceļa stacijā. Ja mums ir tandēms ar divām vietām bērniem, tad viņiem ir vienvietīga. Koka drezīna gan Austrumeiropā nekur nav sastopama – tā ir pie mums vienīgajiem.”

Viņš atklāj to, ka velodrezīna ir izgatavota ar “Zaļo dzelzceļu” projekta atbalstu. “Koka drezīna arī tika būvēta starptautiska projekta ietvaros – Industriālā mantojuma saglabāšanas projektā, ” piemin R. Melders.

Gulbenes depo tiek piedāvāts kompleksais piedāvājums, kad ekskursijas laikā viesi tiek izvizināti ar visiem trim braucamrīkiem. “Interese ir ļoti liela. Esam jau Igaunijas tirgū un liekam par sevi manīt. Gandrīz katru dienu pie mums brauc ciemiņi no Igaunijas. Protams, pie mums brauc arī no tālākām vietām. Šogad vasaras sezonā te ir bijuši jau no Vācijas, Japānas un Amerikas. Tomēr paši gulbenieši ir diezgan kūtri – viņi laikam tūrisma labumus brauc skatīties uz otru Latvijas pusi. Savukārt mums ir prieks par alūksniešiem, kuri Gulbeni ir iecienījuši - gan izglītojošo un interaktīvo centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, gan depo,” piebilst R.Melders.

Pie depo izveidoti arī interesanti soliņi, kuri veidoti no nolietotajiem vagonu riteņiem. Raitis saka, ka viņi cenšas izmantot visu, kas iespējams. Šādi soliņi ir izgatavoti trīs, bet ir doma izgatavot vēl vairāk.

Tāpat arī Gulbenes - Alūksnes bānītis apmeklētājus gaidīs sestdien - Gulbenes Pilsētas svētkos, kur būs iespēja izbraukt ar visām trim drezīnām un kursēs tvaika lokomotīve “Ferdinands”, kuras atiešanas laiks paredzēts pulksten 13.00.