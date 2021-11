Līdz 8.decembrim Gulbenes novada pašvaldībā gaidīs pretendentu pieteikšanos uz Izglītības pārvaldes vadītāja vakanci – liecina pašvaldības publiskotā informācija. Šim amatam tiek piedāvāts pilnas slodzes darbs uz nenoteiktu laiku, sociālās garantijas, mēnešalga sākot no 1645 eiro pēc nodokļu nomaksas pārbaudes laikā un 1891 eiro pēc pārbaudes laika. Pretendentam nepieciešama akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vēlams vadības vai izglītības jomā), kā arī vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.

Līdzšinējā Izglītības pārvaldes vadītāja Edīte Kanaviņa no amata ar 26.novembri tika atbrīvota pēc pašas lūguma. Deputāti par to nobalsoja novada domes 25.novembra sēdē. Balsojumā 8 bija par, bet 7 deputāti atturējās. E.Kanaviņa no darba aizgāja saskaņā ar Darba likuma 114.pantu – savstarpēji vienojoties ar darba devēju. Viņai tika izmaksāts galīgais norēķins un atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.



“Dzirkstelei” E.Kanaviņa savu aiziešanu komentēja īsi: “Vēlos pārtraukt darba tiesiskās attiecības uz pušu vienošanos.” Izglītības pārvaldes profilā vietnē “www.facebook.com” E.Kanaviņa ievietojusi atvadu vārdus, kas beidzas šādi: “Sapņosim, jo mēs visi zinām – viss ir iespējams, vajag tikai ticēt! Visiem veselību un veiksmi!” Savukārt pašvaldības mājas lapā 26.novembrī E.Kanaviņa bija vēl norādīta kā Izglītības pārvaldes vadītāja ar visu kontaktinformāciju.

Domes sēdes laikā deputāts Intars Liepiņš ierosināja, lai lēmumā precīzi tiktu ierakstīts, ko tieši izmaksās E.Kanaviņai, labprātīgi pametot amatu. Opozīcijas deputāti uzskatīja, ka lēmumā šāda konkretizācija nav vajadzīga un ka E.Kanaviņai jāizmaksā viss, kas viņai pienākas. Pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Sanita Mickeviča informēja, ka saskaņā ar Valsts un pašvaldības darbinieku atlīdzības likumu E.Kanaviņai vēl ir iespējams izmaksāt atlaišanas pabalstu 70 procentu apmērā no mēneša vidējās izpeļņas. Deputāti balsoja par I.Liepiņa priekšlikumu, kas neparedzēja atlaišanas pabalsta izmaksu E.Kanaviņai. 8 no 15 deputātiem atbalstīja šādu koncepciju, bet 7 bija par atlaišanas pabalsta izmaksāšanu E.Kanaviņai.

Deputāts Anatolijs Savickis sacīja, ka viņš vislabprātāk gribētu, lai E.Kanaviņa paliek amatā un strādā, taču viņas izvēle ir cita. Tādējādi deputāts lika saprast, ka ir pret atlaišanas pabalsta izmaksāšanu. Kolēģis Normunds Mazūrs bija par šāda pabalsta piešķiršanu un salīdzināja to ar pasniegtiem ziediem par labu darbu.





Ar šā gada 1.martu E.Kanaviņas mēnešalgas apmērs bija 1 876 eiro pirms nodokļu nomaksas. E.Kanaviņas ienākumi 2020.gadā bija 32 385,55 eiro pirms nodokļu nomaksas.