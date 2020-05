Gulbenes elektrovilcieniņš jau nākamnedēļ atkal dosies pilsētas ielās, lai, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, aicinātu gulbeniešus un pilsētas viesus atklāt pilsētu no jauna.

Par to informē pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”. Nepilnas stundas ilgā brauciena laikā būs iespēja apskatīt Gulbenes skaistākās vietas, uzzināt pilsētas rašanās vēsturi un atklāt interesantus faktus par Gulbeni.

Elektrovilcieniņa maršruts savieno abus pilsētas vēsturiskos centrus. Arī šajā sezonā vilcieniņš ceļojumu sāks no Gulbenes dzelzceļa stacijas (Dzelzceļa ielā 8, Gulbenē), tālāk dodoties pa Dzelzceļa ielu, Rīgas ielu, cauri Gulbīšu parkam pa Gaitnieku ielu, Ozolu ielu, turpinot ceļu pa Rīgas ielu, Līko ielu, Brīvības ielu, Pils ielu, cauri Pils parkam un pa O.Kalpaka ielu, atgriežoties Dzelzceļa ielā.

No trešdienas līdz sestdienai vilcieniņš kursēs pulksten 11.00, 12.00, 13.00 un 16.00, 17.00, 18.00, bet svētdienās – 11.00, 12.00, 13.00, 14.00. Pirmdienās un otrdienās vilcieniņš būs pieejams, to rezervējot vismaz trīs dienas iepriekš pa tālruni 26557582 (grupām no 5 cilvēkiem). Katru piektdienu un sestdienu vilcieniņš pulksten 13.00 piedāvās īpašu reisu, kura laikā, uz 30 minūtēm piestājot pie Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, brauciena dalībniekiem būs iespēja apskatīt muzejā esošās ekspozīcijas un izstādes.

Ekskursijas pa pilsētu vilcieniņš šogad piedāvās jau septīto gadu pēc kārtas.

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” aicina ikvienu interesentu arī izmantot iespēju doties braucienā ar elektrovelosipēdiem, kurus var iznomāt izglītojošajā un interaktīvajā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks”. Sīkāka informācija par šo piedāvājumu: https://www.visitgulbene.lv/elektrovelosipedu-noma/.