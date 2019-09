Gulbenes evaņģēliski luteriskā draudze lūdz palīdzību un piedāvā nojaukšanai seno mācītājmāju (mācītājmuižu) Stradu pagastā (1 kilometrs no Gulbenes). Par to kā atlīdzību dod kokmateriālus, kas ir vēl derīgi vai izmantojami malkai. Pieteikties var pa tālruni 20383881. Par to informē luterāņu mācītājs Ilgvars Matīss.