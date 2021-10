Gulbenes izglītojošs un interaktīvs centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” saņem augstu apbalvojumu

Izglītojošs un interaktīvs centrs (IIC) "Dzelzceļš un Tvaiks" ir ieguvis galveno balvu Eiropas kultūras tūrisma tīkla (ECTN - European Cultural Tourism Network) apbalvojumu konkursā “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis” kategorijā "Dzelzceļa mantojums kultūras tūrismā".

Uzvarētāji sešās kategorijās tika paziņoti 21.oktobra vakarā Eiropas Kultūras tūrisma tīkla balvu pasniegšanas ceremonijā 14. Eiropas Kultūras tūrisma tīkla konferences laikā, kas šonedēļ norisinās Atēnās, Grieķijā. Jāpiebilst, ka IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" bija vienīgais dalībnieks no Latvijas starp konkursa finālistiem.

Šis apbalvojums ir kā novērtējums Gulbenes novada pašvaldības aģentūras "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs" un IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" kolektīva ieguldītajam darbam industriālā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. “Esam patiesi lepni, ka starptautiskā konkursa žūrija ir novērtējusi IIC "Dzelzceļš un Tvaiks" kā konkurētspējīgu tūrisma galamērķi Eiropas līmenī. Šī balva būs lielisks pamudinājums vēl aizrautīgāk darboties dzelzceļa mantojuma saglabāšanā un centra ekspozīcijas un piedāvājuma papildināšanā,” saka aģentūras direktore Simona Sniķe. “2021.gads ir arī Eiropas Dzelzceļa gads. Nominācija, kurā IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” ieguva balvu, ir veltīta tieši Eiropas Dzelzceļa gadam, tādēļ balva noteikti ir arī kā apliecinājums tam, ka mums ir jāturpina iesāktais darbs pie Gulbenes vēsturiskā dzelzceļa mezgla attīstības. Priecājamies, ka šogad radās iespēja no Rīgas uz Gulbeni brīvdienās atjaunot arī regulārus AS “Pasažieru vilciens” reisus! Ar kolēģiem mums ir daudz ideju Gulbenes dzelzceļa mezgla attīstībai, kas ļaus arvien vairāk šeit, vienā no pilsētas vēsturiskajiem centriem, atkal atgriezties dzīvībai!”

IIC “Dzelzceļš un Tvaiks” tika izveidots 2018.gad. Tas ir veiksmīgs piemērs sadarbībai starp Gulbenes novada pašvaldību, Latvijas valsts akciju sabiedrību “Latvijas Dzelzceļš” un vietējo uzņēmēju līdzdalību finanšu piesaistē. Šīs sadarbības rezultātā tika atdzīvināta skaistā un varenā Gulbenes dzelzceļa stacijas ēka (uzcelta 1926.gadā, arhitekts Pēters Feders), kuras telpās piedāvāts apmeklētājiem atklāt dzelzceļa nozari no jauna digitālā un aizraujošā veidā. Centrs ir vieta, kur atklāt vēsturisko dzelzceļa mantojumu gan ekskursiju vadītāju stāstos, gan apskatot vēsturiskos eksponātus, gan arī, darbojoties ar centrā izvietotajām 30 interaktīvajām ierīcēm, izzināt nozares attīstību un nākotnes tendences. Šī ir vieta, kur realizēt pasākumus, izglītojošas un tematiskas aktivitātes dažāda vecuma cilvēkiem. Te gaidītas ģimenes ar bērniem, skolēnu grupas, uzņēmumu kolektīvi un ikviens interesents.

Vairāk informācijas par Eiropas Kultūras tūrisma tīkla apbalvojumu: https://www.culturaltourism-network.eu/