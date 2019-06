Gulbenes kultūras centra iekšpagalmā gribēja vasaras skatuvi

Stāmerienas SIA “Barkalns” īpašnieks Atis Barinskis bija iecerējis Gulbenes kultūras centra iekšpagalmā izveidot vasaras skatuvi, kafejnīcu laika periodam no 1.jūnija līdz 30.augustam, lai tur organizētu dažādus kultūras pasākumus.

Šajā sakarā uzņēmums vēlējās nomāt 180 kvadrātmetrus pašvaldības zemes. Iesniegums tika izskatīts 27.maijā domes apvienotajā tautsaimniecības un finanšu komitejas sēdē. Bija sagatavots pozitīvs lēmuma projekts virzīšanai uz galīgo balsojumu 30.maijā domes sēdē, taču A.Barinskis negaidīti atsauca savu iesniegumu.

Uzņēmējs skaidroja, ka nebija paredzējis saskarties ar tik garu birokrātisko saskaņošanas ceļu. Viņam pienāktos samaksāt arī 78 eiro bez PVN kā atlīdzību zemes vērtētājam, kuru pieaicinājusi pašvaldība. Neapmierinot arī tas, ka tiktu prasīts saskaņot katra pasākuma rīkošanu uz vasaras skatuves. “Pasākumi paredzēti sešas dienas nedēļā,” skaidroja A.Barinskis.

Viņš brīnījās arī par ikmēneša nodevu, kura tiek papildus prasīta, ja ir doma vasaras kafejnīcā nodarboties ar tirdzniecību. “Līdz šim kultūras centra iekšpagalmā bija vismaz vienas labierīcības. Šogad to nav. Tātad es saprotu, ka arī labierīcības būtu man jāuzstāda. Tas arī nav diezin ko motivējoši,” piebilda A.Barinskis. Viņš stāstīja – kamēr kārtojis jautājumu pašvaldībā, radies cits piedāvājums no kādas privātpersonas tās īpašumā. “Tas izskatās ilgtermiņā izdevīgāk,” sacīja A.Barinskis.