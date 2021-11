SIA “Gulbenes nami” izsludina jauna nosaukuma un vizuālās identitātes izstrādes konkursu, lai iegūtu oriģinālu, ērti lietojamu un uzņēmumu raksturojošu vizuālo identitāti, tās lietošanas vadlīnijas un jaunu uzņēmuma nosaukumu. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.

Uzņēmums ir paplašinājis sniegto pakalpojumu klāstu un darbības virzienus, līdz ar to esošais nosaukums un logo neatspoguļo pašreizējo situāciju. Jaunajam nosaukumam un logo jāatspoguļo uzņēmuma misija, vīzija un darbības virzieni, un to elementiem jābūt maksimāli pielāgojamiem Gulbenes novada pašvaldības reprezentācijas vajadzībām. Savukārt vizuālajai identitātei un tās vadlīnijām jāietver uzņēmuma nosaukums un logo, tā krāsu palete, burtu fontus, un jāattēlo pielietojuma piemērs (suvenīros, drukā, digitālajos materiālos, plakātos utml.). Identitātes elementiem jābūt pielāgojamiem un lietojamiem gan kopējā ansamblī, gan atsevišķi, kā arī tiem jābūt ērti lietojamiem sociālajos tīklos.

Konkurss ir atklāts, un ikviens pretendents tajā var iesniegt neierobežotu nosaukumu un logo skaitu.

Pretendentiem darbi jāiesniedz elektroniski, nosūtot tos vai saiti uz tiem uz e-pastu "info@gulbenesnami.lv" līdz 2021.gada 12.novembrim.

Konkursa uzvarētājs, kura iesniegto ideju vērtēšanas komisija novērtē ar visaugstāko punktu skaitu un tiek atzīts par uzvarētāju, saņems naudas balvu - 300 eiro.

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa