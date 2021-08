“Gulbenes nami” izvēlēsies elektroenerģijas piegādātāju

Līdz 20.septembrim SIA “Gulbenes nami” gaidīs piedāvājumus elektroenerģijas piegādei uzņēmuma vajadzībām – liecina Iepirkumu uzraudzības biroja publiskotā informācija.

Ar šajā atklātajā konkursā uzvarējušo pretendentu SIA “Gulbenes nami” parakstīs līgumu uz trīs gadiem. Orientējošs elektroenerģijas patēriņš vienam gadam SIA “Gulbenes nami” vajadzībām ir 1 572 518 kilovatstundas.



Orientējošā elektroenerģijas patēriņa sadalījums pa tarifu zonām: elektroenerģija dienas zonā – orientējoši 189 006 kilovatstundas gadā (darbdienās no pulksten 7.00 līdz 23.00); elektroenerģija maksimumstundās – orientējoši 95 764 kilovatstundas gadā (darbdienās no 8.00 līdz 10.00 un no 17.00 līdz 20.00); elektroenerģija nakts zonā un nedēļas nogalēs – orientējoši 298 582 kilovatstundas gadā (darbdienās no pulksten 23.00 līdz 7.00, sestdienās un svētdienas – visu diennakti); viena laika zona – orientējoši 989 166 kilovatstundas gadā.

Kopējais nepieciešamais elektroenerģijas apjoms līguma darbības laikā – trijos gados – orientējoši ir 4 717 554 kilovatstundas.



Ar elektroenerģiju jāapgādā 239 pieslēguma adreses – objekti. Nepieciešamības gadījumā visā līguma darbības laikā pasūtītājam būs tiesības izslēgt no norādītā elektroenerģiju patērējošo objektu saraksta kādus objektus vai arī papildināt šo sarakstu ar jauniem elektroenerģiju patērējošiem objektiem.