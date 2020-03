Gulbenes novadā 13.marta vētras laikā elektroapgādes traucējumi bija 1107 klientiem

Vētra, kas naktī no 12. uz 13.martu šķērsoja Latvijas teritoriju, izraisīja vairāk nekā 460 elektrotīkla bojājumus. Gulbenes novadā kopumā 12. marta vakarā un 13. martā vētras laikā tika reģistrēti 16 vidējā sprieguma elektrotīkla bojājumi un 16 zemsprieguma elektrotīkla bojājumi. Kopumā vētras laikā elektroapgādes traucējumi bija 1107 klientiem. Galvenais bojājumu iemesls pārsvarā bija lūstoši koki, kas pārrāva gaisvadu līnijas vadus. Par to informē AS “Sadales tīkls” preses sekretāre Tatjana Smirnova.

"Kopumā valstī plašās spēcīgā vēja darbības zonas un reģistrēto tehnoloģisko traucējumiu dēļ AS "Augstsprieguma tīkls" elektrotīklā vētras kulminācijas brīdī - 13.martā ap pulksten 2.30 - īslaicīgi elektroapgādes traucējumi bija 38 000 klientu. Lielākajai daļai klientu elektrības piegāde tika operatīvi atjaunota un 13.martā ap plkst. 7.00 bez elektroapgādes bija vēl aptuveni 10 000 klientu visā Latvijā. AS “Sadales tīkls” strādāja pastiprinātā režīmā, lai pēc iespējas ātrāk novērstu elektrotīkla bojājumus un atjaunotu klientiem elektroapgādi," uzsver T.Smirnova.