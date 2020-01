Gulbenes novadā - 23 paraksti

Līdz 14.februārim turpinās Centrālās vēlēšanu komisijas parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai sakarā ar Valsts prezidenta apturētajiem grozījumiem “Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un likumā “Par pašvaldībām”.



Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane “Dzirksteli” informē, ka uz 21.janvāri Gulbenes novadā ir 23 paraksti.



“Salīdzinoši ar citiem novadiem, aktivitāte uz ciparu fiksēšanas brīdi bija viena no lielākajām,” saka G.Kalmane.



“Dzirkstele” jau rakstīja, ka Gulbenes novadā vietējā pašvaldība ir noteikusi divas parakstu vākšanas vietas – Gulbenē pašvaldības administrācijas ēkā, kā arī Lizuma pagasta pārvaldes ēkā “Akācijas”. Abās šajās vietās parakstīties var pirmdienās no pulksten 15.00 līdz 19.00, otrdienās un trešdienās - no pulksten 9.00 līdz 13.00, ceturtdienās - no pulksten 15.00 līdz 19.00, piektdienās, sestdienās un svētdienās - no pulksten 9.00 līdz 13.00.