Gulbenes novada ārsti iedzīvotājus aicina būt piesardzīgiem, bet necelt paniku

Igaunijā ceturtdien apstiprināts pirmais saslimšanas gadījums ar jauno koronavīrusu “Covid-19”, saslimušais ir Irānas pilsonis un Igaunijā ieradies ar autobusu no Rīgas, ziņo aģentūra “Leta”.

“Daudzi Latvijas iedzīvotāji dodas uz Itāliju un citur, taču, ņemot vērā vīrusa izplatīšanos, arī šo braucienu nepieciešamību būtu ļoti kritiski jāizvērtē,” aģentūrai “Leta” komentē Latvijas Infektoloģijas centra galvenā ārste Baiba Rozentāle. Itālijā ir lielākais koronavīrusa “Covid-19” reģistrēto gadījumu skaits Eiropā.

Valsts kanceleja “Dzirksteli” informē, ka Latvijā viss ir sagatavots, lai iespējami attālinātu vīrusa izplatīšanos. Veselības ministre Ilze Viņķele pauž pārliecību, ka visas iesaistītās puses šobrīd veic vairāk drošības pasākumu nekā citās Eiropas valstīs.

Aizdomu gadījumā jāzvana uz 113

“Koronavīruss, tāpat kā gripas vīrusi, izplatās gaisa pilienu veidā, viens no efektīvākajiem aizsardzības mehānismiem ir ievērot personisko higiēnu - roku mazgāšanu un “klepus higiēnu”, pēc iespējas mazāku kontaktēšanos ar citiem cilvēkiem, kuriem ir vīrusa saslimšanas pazīmes,” “Dzirkstelei” skaidro SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” infekciju nodaļas Gulbenē vadītāja infektoloģe Ilze Ābrāma.

Infektoloģe uzsver, ka aizdomu gadījumā nekādā gadījumā nevajag vērsties slimnīcas uzņemšanas nodaļā vai pie ģimenes ārsta gaidīt pieņemšanu rindā. Pilnībā šim viedoklim piekrīt arī Jaungulbenes doktorāta ģimenes ārste Līga Vebruāle. “Informācija ir skaidra - ja cilvēks ir atgriezies no komandējuma vai ceļojuma no bīstamajām zonām un ir sajutis slimības simptomus, nav jānāk pie ģimenes ārsta, bet jāzvana uz 113. Tas taču būtu bīstami un bezatbildīgi nākt un visus cilvēkus doktorātā aplipināt! Mums taču nav ne aizsargtērpu, ne masku,” viņa saka.

Aģentūras “Leta” rīcībā ir informācija, ka reģionālajās slimnīcās strauji palielinājies pieprasījums pēc individuālajiem aizsargtērpiem. SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” izpilddirektore Lana Upīte stāsta, ka iestādei nācies gaidīt aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu piegādi, turklāt palielinājušās arī to cenas. Taču līdzekļi ir sagādāti, apzināti arī citi slimnīcas resursi un iestāde vadās pēc Slimību profilakses un kontroles centra norādījumiem. Slimnīcu apvienības teritorijā Balvos ir atsevišķa ēka, kurā slimniekus nepieciešamības gadījumā varētu izolēt.

Kādas ir pazīmes?

“Vīruss izraisa elpceļu slimības, kuras izpaužas kā viegla saaukstēšanās līdz smagai pneimonijai. Sākotnējās klīniskās pazīmes ir nespecifiskas - drudzis, klepus, stāvoklim pasliktinoties, rodas elpas trūkums, apgrūtināta elpošana un plaušu karsonis, nieru darbības traucējumi un cits,” informē I.Ābrāma.

Viņa apstiprina, ka agri vai vēlu nav izslēgta varbūtība vīrusa izplatībai arī pie mums, tomēr jāņem vērā, ka joprojām Latvijā cirkulē gripas un citi respiratorie vīrusi. “Aicinu iedzīvotājus sekot līdzi epidemioloģiskajai informācijai masu saziņas līdzekļos par vīrusa izplatību un necelt lieku paniku. Iedzīvotājiem ir stingri jāpārdomā savi plāni par ceļošanu uz jau vīrusa skartajām teritorijām, kā arī vispār vajadzētu apsvērt domu neceļot šajā laikā,” iesaka I.Ābrāma.

Būt piesardzīgiem un atbildīgiem

Jaunā māmiņa Rūta Kļaviņa no Gulbenes uzskata, ka internetā pieejamā informācija ir atšķirīga, un atzīst, ka viņai ir uztraukums par jaunā koronavīrusa nokļūšanu Latvijā.

“Domāju, ka tieši mana mazā meita ir galvenais iemesls, kādēļ es uztraucos. Daudzi pasmejas un saka, lai nomierinos, ka līdz Latvijai šis vīruss netiks. Tomēr mani interesē, kur ir pieejama kāda precīza informācija par to, kā labāk sagatavoties un kā jārīkojas, ja nu tomēr notiek saslimšana. Informācija, ka Igaunijā jau ir viens inficētais, tikai parāda, ka tas viss ir viena soļa attālumā,” pauž R.Kļaviņa.

“Pirmkārt, cilvēkiem pašiem jābūt ļoti atbildīgiem. Ja atgriežas no Ķīnas, Itālijas vai citiem reģioniem, kur ir paaugstināts risks, tad divas nedēļas būtu jābūt karantīnā. Ir jābūt atbildīgiem arī pret saviem ģimenes locekļiem, izvairoties no cieša kontakta. Vīruss izplatās ne tikai ar gaisa pilieniem, bet arī caur fekālijām, tādēļ mājās jāievēro pastiprināta higiēna, lai neapdraudētu savējos. Jāmazgā rokas un pēc iespējas mazāk jāuzturas tur, kur pulcējas daudz cilvēku,” skaidro ģimenes ārste L.Vebruāle, jo profilakse ir līdzīga kā pie gripas saslimšanas uzliesmojumiem.

Ceļotāju no Gulbenes vīruss nebaida

Nesen no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Kataras un Omānas atgriezusies gulbeniete Dzintra Gailāne. “Ceļošanas laikā man nebija bail, es pat nepiedomāju par kādu risku. Mums blakus bija otrs kuģis “Princese”, ko gan “arestēja” - izsludināja uz tā divu nedēļu karantīnu. Uz kuģa, kur ceļoja mūsu 15 cilvēku lielā grupa no Latvijas, bija apmēram 6000 pasažieru, puse – ķīnieši. Rokas bija jādezinficē visur – pirms un pēc baseina, pirms un pēc ēšanas un daudzviet pa ceļam. No mūsu grupas trīs cilvēkiem bija saslimšana ar tādām pašām pazīmēm kā šim vīrusam – iesnas, klepus un temperatūra. Tomēr mēs nospriedām, ka tas ir no kondicionieriem, kas bija visur,” savā pieredzē dalās Dz.Gailāne.

Atgriežoties Latvijā, viņa sazinājusies ar saslimušajiem no grupas un pārliecinājusies, ka visiem viss ir kārtībā. Dzintru jaunais vīruss nebiedē. “Es jau drīzumā braukšu uz Francijas dienvidiem - uz citronu svētkiem Nicā, kas ir netālu no Itālijas. Domāju, ka koronavīruss ir kaut kāds gripas paveids un viss. Mums taču arī daudzi slimo ar gripu. Šis vīruss vienkārši ir lipīgāks un tāpat kā gripa vairāk iedarbojas tieši uz veciem cilvēkiem vai tiem, kuriem ir hroniskas saslimšanas. Latvijā mums tagad būtu vairāk jāuztraucas par to, kas būs pēc siltās ziemas. Mums ir arī ērces un dažādi dzīvnieku valsts pārstāvji, kas agrāk nav bijuši, - tie arī pārnēsā slimības,” uzskata Dz.Gailāne.







Uzziņai

Ar 24.februāri ir paplašināti koronavīrusa “Covid–19” ierobežojošie pasākumi, nosakot papildu valstis un teritorijas, uz kurām tie attiecināti – Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Singapūra, Japāna, Emīlijas-Romanjas, Pjemontas, Lombardijas un Veneto apgabali Itālijā. Personām, kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās no šīm valstīm un teritorijām parādās saslimšanas pazīmes – klepus, paaugstināta temperatūra, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana un cits, jāzvana pa tālruni 113.

Avots: Veselības ministrija