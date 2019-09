Gulbenes novada bērnudārzos par ēdināšanu vecākiem jāmaksā vairāk

Vecāki ir pārsteigti, ka par bērnudārzu Gulbenes novadā tagad būs jāmaksā vairāk, jo ēdināšana esot kļuvusi dārgāka. Kā zināms, Gulbenes novadā par bērnudārzu vecākiem jāmaksā nav, maksa tiek prasīta tikai par bērnu ēdināšanu.

“Sadārdzinājums ir, bet reāli ekonomiski ir pieiets pie šīs pašizmaksas aprēķina. Ja visi cipari parāda, kāda ir pašizmaksa, tad mēs neko nevaram citādāk darīt. Es plānoju šo jautājumu izrunāt ar ekonomistiem, lai pats pārliecinātos par aprēķiniem un to sastāvdaļām. Šo jautājumu esam pārrunājuši arī ar vairākiem deputātiem. Bet domāju, ka parasti cipari nemelo,” “Dzirkstelei” saka Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Uz jautājumu, kā būs ar deputātes Gunas Pūcītes ierosinājumu bērnudārzu audzēkņiem novadā nodrošināt pusdienas par brīvu, viņš atbild: “Domāju, ka tas viss ir deputātu varā. Liekam uz budžetu, ja mēs tā izlemsim! Kāpēc gan ne? Uzskatu, ka maksimāli mums jāpalīdz tik, cik varam saviem iedzīvotajiem palīdzēt, ja šī palīdzība tiešām ir svarīga.”

Kā zināms, jau tagad ar novada sociālā dienesta starpniecību tiesības saņemt ēdināšanas (pusdienu) maksas atvieglojumus ir: bērniem, kuriem noteikta invaliditāte; obligātā izglītības vecuma bērniem; bērniem no daudzbērnu ģimenēm.

Novada pašvaldības ekonomiste Velga Apinīte “Dzirkstelei” saka, ka ēdināšanas maksa novada bērnudārzos uz vienu personu dienā dārgāka kļuvusi tikai par centiem. Mēnesī tas veido ēdināšanas maksas sadārdzinājumu vidēji par 10 eiro uz vienu personu. Piecgadīgie un sešgadīgie bērni saņem brīvpusdienas. V.Apinīte arī stāsta, ka bērnudārza “Ābolīši” bērniem Stāmerienā un Beļavā siltais ēdiens tiek gatavots Litenē un pievests klāt. Izņēmums ir vienīgi Galgauskas “Ābolīšu” grupa, kura ēdienu saņem no Stāķu bērnudārza, kur pusdienas gatavo uz vietas. Jaungulbenes bērnudārzā ēdienu gatavo uz vietas. Rankas bērnudārzs saņem silto ēdienu no Rankas pamatskolas virtuves. Savukārt visos trijos pilsētas bērnudārzos uz vietas ir savas virtuves, kur tiek gatavots ēdiens.

Fakts

Ar 1.septembri Gulbenes novada bērnudārzos stājās spēkā jaunais ēdināšanas cenrādis. Vietējie deputāti par to nobalsoja 29.augusta domes sēdē. Pirmsskolas vecuma bērni tiek dalīti divās grupās – 1 līdz 2 gadus vecie un 3 līdz 6 gadus vecie bērni. Katrai grupai ir veikti savi ēdināšanas izmaksu aprēķini.

1 līdz 2 gadus veco bērnu grupā ēdināšanas izmaksas veido 2,18 eiro - šajā summā ir brokastis, pusdienas, launags un vakariņas vienai personai vienā dienā.

3 līdz 6 gadus vecajiem bērniem – 2,43 eiro vienai personai vienā dienā.

Bērnudārzos ēdināšanas pakalpojumiem netiek piemērots PVN, izmaksu aprēķinu uz vienu bērnu dienā veido tikai ēdiena sagatavošanas, kā arī produktu izmaksas.