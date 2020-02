Gulbenes novada bibliotēkā varēs apgūt datorprasmes

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs piedāvā Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem bezmaksas mācību programmu “1.solis darbam ar datoru un internetu” un “2.solis darbā ar datoru un internetu”. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

“Mācības “1.solis darbam ar datoru un internetu” būs noderīgas tiem, kuri ar datoru nav strādājuši vispār vai arī to darījuši pirms daudziem gadiem. Mācību programmas laikā apgūsim, kā pareizi ieslēgt un izslēgt datoru, kā rakstīt, izmantojot klaviatūru, kā arī mācīsimies strādāt ar internetu. Mācību ilgums - 8 stundas. Mācības “2.solis darbā ar datoru un internetu” būs vērtīgas tiem, kas ar datoru iepriekš jau ir strādājuši. Programmas laikā strādāsim ar programmu “MS Word”, darbosimies ar mapēm, kā arī apskatīsim, kā notiek bilžu ielāde no telefona vai fotoaparāta datorā,” stāsta L.Baranovska.

Mācības grupā “1.solis darbam ar datoru un internetu” notiks no 2. līdz 5.martam no pulksten 10.00 līdz 12.00, grupā “2.solis darbā ar datoru un internetu” – no 16. līdz 19.martam no no pulksten 10.00 līdz 12.00.

Interesenti var pieteikties pa tālruni 64474825, 22023043 vai e-pastu “ ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv”. Vietu skaits ir ierobežots.