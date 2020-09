Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs aicina apgūt datorprasmes un interneta lietošanu

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālais mācību centrs piedāvā Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājiem bezmaksas mācību programmu “1.solis darbam ar datoru un internetu” un “2.solis darbā ar datoru un internetu”.

“Mācības “1.solis darbam ar datoru un internetu” būs noderīgas tiem, kuri ar datoru nav strādājuši vispār vai arī to darījuši pirms daudziem gadiem. Mācību programmas laikā apgūsim, kā pareizi ieslēgt un izslēgt datoru, kā rakstīt, izmantojot klaviatūru, kā arī mācīsimies strādāt ar internetu. Mācību ilgums - 8 stundas. Mācības “2.solis darbā ar datoru un internetu” būs vērtīgas tiem, kas ar datoru iepriekš jau ir strādājuši. Programmas laikā strādāsim ar programmu “MS Word”, darbosimies ar mapēm, kā arī apskatīsim, kā notiek bilžu augšupielāde no telefona vai fotoaparāta datorā,” stāsta Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta.

Savukārt programmā “E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas” varēs iepazīties ar valsts pārvaldes pakalpojumu portālu “Latvija.lv, uzzināt, kā lietot “E-veselību”, un internetveikalus, kā arī tiks runāts par drošību internetā. Lai piedalītos šīs programmas mācībās, nepieciešamas priekšzināšanas datora un interneta lietošanā.