Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā var apgūt neformālās izglītības programmas

Gulbenes novada bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā tiek piedāvāts apgūt vairākas pieaugušo neformālās izglītības programmas. Par to informē Reģionālā mācību centra vadītāja Rūta Bokta.

“2.solis darbam ar datoru un internetu” – no 13. līdz 16. decembris, nodarbības notiks no plkst. 10.00 līdz 12.00. Mācības būs noderīgas tiem, kuri ar datoru jau ir strādājuši un vēlas savas prasmes pilnveidot. Mācību programmas laikā tiek apgūts, kā lejupielādēt bildes no interneta datorā, tiek papildinātas zināšanas programmas “Word” lietošanā, kā arī tiek apskatīta bilžu ielāde no telefona vai fotoaparāta datorā.

“E-pakalpojumu un e-komercijas iespējas” notiks 8.decembrī plkst. 17.30. Tiks apskatīts valsts pārvaldes pakalpojumu portāls “Latvija.lv”, “E-veselības” sistēmas lietošana. Tiks apskatītas iespējas, kā iegādāties apdrošināšanas polises, biļetes uz dažādiem pasākumiem, lidmašīnas biļetes un citas ar ceļojumiem saistītas vajadzības. Tiks gūts priekšstats par internetveikalu plašo piedāvājumu. Tiks sniegta informācija par drošību iepirkšanos internetā.

“Radi savu dzimtas stāstu pats” notiks no 14. līdz 16.decembrim no plkst. 17.30. Dalībnieki iepazīs Gulbenes novada bibliotēkas veidotās digitālās kolekcijas un novadpētniecības datubāzi. Virtuālajā vidē tiks apzināti savi raduraksti dažādos interneta portālos un datubāzēs, lai programmas noslēgumā izveidotu savas dzimtas koku. Dalībniekiem tiks dota iespēja iepazīt arī interviju un stāstu veidošanu, kā arī vienkāršu videofilmu veidošanu. Lai piedalītos programmas apguvē, dalībniekiem nepieciešamas labas datorprasmes.

Iepriekšējā pieteikšanās obligāta pa tālruni 64474825; 22023043 vai e-pastu “ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv”.

Dalība mācībās ir bez maksas. Bibliotēkas organizētie publiskie pasākumi notiek zaļajā - drošajā līmenī (uzrādot derīgu Covid-19 sertifikātu - vakcinējies vai pārslimojis pēdējā pusgada laikā).