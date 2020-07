Gulbenes novada bibliotēku darbībā līdz 12.augustam noteikti ierobežojumi

No 29.jūlija līdz 12.augustam noteikti stingrāki ierobežojumi COVID-19 izplatības ierobežošanai Gulbenes novadā. Gulbenes novada bibliotēkās nenotiks plānotie pasākumi, kursi un mācības, netiks nodrošināts brīvpieejas internets.

“Taču nodrošinām pieeju attālinātajiem bibliotēkas pakalpojumiem – visa veida e-konsultācijām, izmantojot e-pastu un telefonu, kā arī saziņu sociālajos tīklos. Par attālināto pieeju elektroniskajām datubāzēm ( https://bit.ly/2wSXFRL ) interesēties, rakstot vija@gulbenesbiblioteka.lv vai zvanot 64471335,” informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

Grāmatu izsniegšana lasītājam uz mājām, vadoties pēc noteiktas kārtības, tiks nodrošināta. Jebkuras Gulbenes novada bibliotēkas, kā arī Gulbenes novada pagastu bibliotēkas grāmatas un žurnālus ar nodošanas termiņu no 29. jūlija līdz 12. augustam būs iespējams nodot tikai grāmatu nodošanas iekārtā pie Gulbenes novada bibliotēkas ieejas. Ja iepriekš minētajā laika posmā lasītājam nebūs iespējas grāmatas vai žurnālus nodot grāmatu nodošanas iekārtā, soda nauda par to netiks piemērota. Žurnāli un periodiskie izdevumi lasītājiem uz mājām no 29. jūlija līdz 12. augustam netiks izsniegti.

Lai Gulbenes novada iedzīvotājiem nodrošinātu pieeju bibliotēku grāmatām, tās ir iespējams pieteikt, izmantojot e-pastu, telefonu vai elektronisko grāmatu katalogu.

Gulbenes novada bibliotēkas pieaugušo lasītāju apkalpošanas tel.nr. 64473219 vai 26180697 e-pasts elena@gulbenesbiblioteka.lv

Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu bibliotēkas tel.nr. 64473266, e-pasts s olvita@gulbenesbiblioteka.lv

Lai rezervētu grāmatas elektroniski, iesakām izmantot grāmatu katalogu: https://gulbene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx

Pēc grāmatas rezervēšanas bibliotekārs apstrādās pieprasījumu un sazināsies ar lasītāju personīgi par grāmatas izdošanu lasītājam uz mājām.

Grāmatu pasūtījumus un zvanus apkalpojam darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Lai rezervētu grāmatu kādā no pagastu bibliotēkām, lūdzam to darīt, sazinoties ar attiecīgo pagasta bibliotēkas darbinieku. Kontaktu saraksts atrodams šeit: http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/pagasta-bibliotekas/pagastu-bibliotekas-2

Ja vēl neesi reģistrējies Gulbenes novada bibliotēkā kā lasītājs, izmanto šo laiku, lai to izdarītu!

Raksti e-pastu elena.bogdanova@gulbenesbiblioteka.lv vai zvani 64473219, norādot savu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Ja papildus reģistrācijai vēlies piekļūt elektroniskajam grāmatu katalogam, jautā pieejas datus bibliotekāram. Ja Tu jau esi reģistrēts bibliotēkas lasītājs, bet Tev nav pieejas elektroniskajam grāmatu katalogam, arī šajā gadījumā raksti e-pastu vai zvani. Reģistrācija iespējama, arī aizpildot FORMU

“Gulbenes novada bibliotēka aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!” uzsver L.Baranovska.