Gulbenes novadā bijuši sadzīviski konflikti, pieķerts iereibis autovadītājs, Druvienā sabojāts sadales skapis

Laika posmā no 13. līdz 15.decembrim Gulbenes iecirkņa apkalpojamajā teritorijā reģistrēti 19 notikumi. Vairums no tiem – sadzīves konflikti, kuri atrisināti pirms policijas ierašanās vai tās laikā. Reģistrēti nodarījumi pret sabiedrisko kārtību, personām esot alkohola reibumā - viena persona nogādāta Balvu atskurbtuvē. Tāpat reģistrēta zādzība no tirdzniecības vietām par alkoholisku dzērienu zādzību, kā arī divos gadījumos ziņots par naudas maka zādzību.

13.decembrī pulksten 10.51 Gulbenē kāds automašīnas “Škoda” vadītājs piedalījās ceļu satiksmē, esot alkohola reibumā. Vīrietim izelpā tika konstatētas 1,26 promiles. Uzsākts administratīvais process.

15.decembrī Druvienas pagastā nenoskaidrota persona, vadot nenoskaidrotu transportlīdzekli, nebija pietiekami uzmanīga, kā rezultātā bojāja “Sadales tīkla” skapi un aizbrauca no notikuma vietas, par to neziņojot likumā noteiktajā kārtībā.