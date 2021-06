Gulbenes novadā brīvdienās notikuši konflikti alkohola reibumā

Svētku brīvdienās izcēlušies vairāki konflikti alkohola reibumā, kad bija nepieciešama Gulbenes novada pašvaldības policijas darbinieku palīdzība. Pašvaldības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards “Dzirkstelei” stāsta, ka bija gadījumi, kad ciemiņi alkohola reibumā nedevās prom no svinību vietas.

“Pretojās arī mums, labprātīgi negribēja doties mājās. Notika sadzīviski konflikti – kad jau pieaugušie dēli dara pāri savām mammām un dzīvesbiedri dara pāri otram dzīvesbiedram. Viss tas, protams, notiek alkohola reibumā. Divas personas nogādājām arī uz Balvu atskurbtuvi. Uz ielām nebija daudz “kritušo”. Reizēm ikdienā to ir vairāk, nekā tagad svētkos, laikam to ietekmēja stiprais karstums un pēc tam stiprais lietus,” stāsta pašvaldības policijas priekšnieks un piebilst, ka pašvaldības policijas darbinieki devās palīgā arī ugunsdzēsējiem glābējiem vilkt nost zarus no ceļiem, lai atbrīvotu brauktuves.