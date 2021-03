Gulbenes novadā brīvdienās - vairāki kūlas ugunsgrēki

27.martā pulksten 15.00 tika saņemts izsaukums uz Stāmerienas pagastu, kur dega kūla 800 kvadrātmetru platībā un vienstāva nojume 4 kvadrātmetru platībā. Pulksten 15.46 ugunsgrēks tika likvidēts.



Brīvdienās Gulbenes novadā bijuši vēl divi kūlas ugunsgrēki - 6000 kvadrātmetru un viena hektāra platībā.



VUGD brīdina, ka par kūlas dedzināšanu fiziskas personas var sodīt ar naudas sodu no 280 līdz 700 eiro), savukārt par zemes neapsaimniekošanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro, juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 eiro).