Gulbenes novada deputātiem būs jāatceļ pirms trim mēnešiem (27.jūnijā) pašu akceptētie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā”, kuri tā arī nestājās spēkā sakarā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildēm.

Lemšana par minēta dokumenta atcelšanu notiks 26.septembra domes sēde.

Pagaidām spēkā 9 gadus veci noteikumi

Līdz ar to šobrīd joprojām spēkā ir 2010.gada 23.septembra “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Gulbenes novadā”, kuri laika gaitā ir 4 reizes grozīti. Piebilstams, ka SIA “Pilsētvides serviss” sagatavotie jaunie līgumi ar iedzīvotājiem nav pretrunā ar esošo situāciju. Firma novadā atkritumus apsaimnieko atbilstoši tiem pašvaldības noteikumiem, kuri ir spēkā. Šobrīd tie ir pirms 9 gadiem izdotie noteikumi.

Kad būs pārskatīti un izlabotas nepilnības pirms trim mēnešiem pašvaldības izdotajos un tagad atceļamajos noteikumos “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā”, tie atkal tiks nosūtīti akceptēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Paredzams, tur noteikumi nonākt varētu jau oktobrī vai novembrī – sacīja pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis. Ministrijā noteikumi varētu tikt caurskatīti divu nedēļu laikā.

Kas par vainu jaunajiem noteikumiem, kāpēc ministrija tos neakceptēja? Par to deputāti runāja 18.septembra tautsaimniecības komitejas sēdē.

Drīkstēs dedzināt zarus un koku lapas

Ministrijas iebildes bijušas vairākas. Pirmkārt, nav pietiekami labi atspoguļota sadaļa par bioloģiski noārdāmo atkritumu apsaimniekošanu, kas obligāti ir ieviešama nākamā gada beigās. Otrkārt, sadzīves atkritumu obligātās izvešanas biežuma noteikšana ir jārespektē cilvēku ieradumi. “Pašvaldībai ir jāapzina iedzīvotāju vajadzības atkritumu izvešanas biežumā – savā vēstulē pašvaldībai norādījusi ministrija. Domājam, ka pašvaldībai būs jāizsludina iedzīvotāju aptauja. Lai cilvēki izsaka savas domas, kas ir nepieciešams,” skaidroja pašvaldības vecākā juriste Inta Bindre. Paredzams, ka šāda aptauja varētu ilgt divas nedēļas.

Treškārt, pilnīgi jauna nostādne ir par tiesībām pavasaros un rudeņos dedzināt koku zarus un lapas, kas agrāk vispār nebija atļaujams, bet tagad ministrija pašvaldībai iesaka izvērtēt šādu iespēju došanu iedzīvotajiem. Ceturtkārt, noteikumos ir jābūt arī atrunātam, ka jānotiek atkritumu savākšanai publiskās teritorijās. Piektkārt, sankciju aprakstā pašvaldības noteikumos nav korekta atsauce uz Administratīvo pārkāpumu kodeksu, jo ar nākamo gadu tāda vairs nebūs. Tā vieta darboties sāks Administratīvās atbildības likums.

Fakti

* Bija paredzēts, ka 1.septembri stājas spēkā pašvaldības 27.jūnija saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā”, kuri tagad pēc ministrijas rīkojuma jāatceļ, jālabo un tad atkal no jauna jāapstiprina.

* Pašvaldībai savā teritorijā ar noteikumu palīdzību nosaka, cik bieži ir izvedami atkritumi.

* Sabiedrībā pretenzijas izraisīja pašvaldības jauno (27.jūnija) noteikumos paredzētais, ka no Gulbenes privātmājām atkritumi obligāti ir jāizved reizi mēnesi, bet ja tiešām nav, ko izvest, par to laikus jau iepriekš ir telefoniski jāpaziņo SIA “Pilsētvides serviss”. Agrāk bija cita sistēma. Iedzīvotāji zvanīja un lūdza braukt pakaļ atkritumiem, kad konteiners bija pilns.