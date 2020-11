Gulbenes novadā COVID-19 konstatēts 16 cilvēkiem

Piektdien, 27.novembrī, Latvijā atklāti 753 jauni Covid-19 gadījumi, bet trīs Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati, informē ziņu aģentūra "Leta". Tādējādi reģistrēts otrs lielākais diennaktī atklāto Covid-19 gadījumu skaits līdz šim. Rekordliels diennaktī inficēto skaits - 898 - tika atklāts trešdien.

Viena no mirušajām personām bijusi vecumā no 85 līdz 90 gadiem, bet divas - no 80 līdz 85 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā mirušas 193 ar jauno koronavīrusu inficētas personas.

SPKC 14 dienu kumulatīvo rādītāju novadu kartē, kurā atspoguļots personu skaits, kurām pēdējās 14 dienās konstatēta COVID-19 infekcija, redzams, ka Gulbenes novadā ar COVID-19 inficējušās 16 personas.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7645 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 9,8%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.



Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimusi 16 561 persona, bet izveseļojušās 1719 personas.





Karte šeit