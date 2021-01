Gulbenes novada decembrī reģistrēti 11 jaundzimušie un 36 mirušie

Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušā gada decembrī reģistrēti 11 jaundzimušie – seši zēni un piecas meitenes. Zēniem vecāki devuši vārdus: Teodors, Māris, Krists, Valters, Alekss Markuss, Matīss. Meitenītēm doti vārdi: Lori Naira, Paula, Viktorija Anna, Evelīna, Māra. Gulbenē deklarēti četri jaundzimušie, Beļavas un Lizuma pagastā – katrā divi, bet pa vienam jaundzimušajam deklarēti – Lejasciema, Litenes un Stradu pagastā.

No decembrī reģistrētajiem 36 mirušajiem 16 ir vīrieši vecumā no 50 līdz 90 gadiem un 20 sievietes vecumā no 56 līdz 96 gadiem. Sešu mirušo personu diagnozēs blakus citām slimībām bija minēts arī Covid-19. Reģistrēti miruši 12 Gulbenes iedzīvotāji, 7- Lejasciema pagasta, 3 - Litenes pagasta, pa diviem no Jaungulbenes, Rankas, Tirzas pagasta, pa vienam no Beļavas, Daukstu, Druvienas, Stāmerienas pagasta. Četru personu dzīvesvietas bija deklarētas citā pašvaldībā.

Decembrī notikušas četras laulības, kas reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā lietišķi kā juridisks fakts atbilstoši valdības noteikumiem ārkārtējās situācijas laikā. Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.