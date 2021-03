Gulbenes novada deputāti balsos, vai atbrīvot no mācību maksas mākslas un mūzikas skolās

Gan mūzikas, gan mākslas skolas vadība vērsusies Gulbenes novada pašvaldībā ar lūgumu šogad atbrīvot audzēkņu vecākus no līdzdalības maksas par saviem bērniem šajās profesionālas izglītības iestādēs.

Novada domes 25.marta sēdē deputāti balsos par to, lai vecāku līdzdalības maksa minētajās iestādēs tiktu atcelta aprīlī un maijā.

Jāatgādina, ka gan mūzikas, gan mākslas skola Gulbene ir pašvaldības dibinātas profesionālās ievirzes izglītības iestādes.

Lēmumu deputāti var pieņemt, pamatojoties uz Ministru kabineta pagājušā gada 9.jūnija noteikumiem “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un 6.novembra rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un to, ka mācības profesionālajās ievirzes izglītības iestādēs arī 2021.gada aprīlī un maijā, visticamāk, notiks attālināti vai daļēji attālināti un nebūs iespējams pilnvērtīgi realizēt mācību programmu.