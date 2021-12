Gulbenes novadā divi auto ieslīdējuši grāvī, kāds autovadītājs izraisījis sadursmi un aizbraucis

30. novembrī pulksten 17.55 Beļavas pagastā pa autoceļu Gulbene-Zeltiņi kāds vīrietis vadīja automašīnu “VW Caddy” un nobrauca no ceļa braucamās daļas, kā rezultātā auto ieslīdēja kokā. Cietušo nav, bojāta automašīna.

29. novembrī pulksten 8.25 pa autoceļu Gulbene-Balvi-Viļaka kāda sieviete vadīja automašīnu “Volvo” un nobrauca no ceļa braucamās daļas, kā rezultātā auto ieslīdēja grāvī. Cietušo nav.

29. novembrī pulksten 13.26 Jaungulbenes pagastā uz ceļa Madona-Gulbene nenoskaidrots vadītājs, vadot nenoskaidrotu automašīnu, izraisīja sadursmi ar pretī braucošo automašīnu “Citroen Berlingo” un no notikuma vietas aizbrauca, neziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā. Automašīnai “Citroen” bojāts spogulis. Policijā sākts administratīvais process.