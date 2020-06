Gulbenes novada domē arī pēc ārkārtējās situācijas - elektroniskā balsošana

Protestēja un elektroniski balsot 17.jūnijā atteicās Gulbenes novada domes deputāte Ilze Mezīte, kura pēc COVID-19 ārkārtējās situācijas atcelšanas valstī bija ieradusies uz Gulbenes novada pašvaldības pirmo klātienes sēdi tautsaimniecības komitejā. “Gribu redzēt likumu, ka nedrīkstu balsot, paceļot roku,” teica I.Mezīte.

Uz komitejas sēdi pavisam bija ieradušies seši deputāti, no tiem pieci ir tautsaimniecības komitejas locekļi. Sēdes laikā elektroniski balsoja četri deputāti – Gunārs Ciglis, Guna Pūcīte, Stanislavs Gžibovskis un Normunds Mazūrs. I.Mezīte balsoja, paceļot roku. Sākumā tas tika ignorēts. Deputāte to komentēja ar vārdiem “esmu ārpus sistēmas” un “esmu nepieskaitāma”. Sēdes vadītājs G.Ciglis aicināja pašvaldības administrācijas darbiniekus pieskaitīt I.Mezītes balsojumu un izdomāt, kā to pēc tam pievienot protokolam.

Kopumā šajā sēdē tika izskatīti 75 jautājumi – iepriekš izsludinātie un papildus apstiprinātie. Galīgais lēmums katrā no šiem jautājumiem tiks pieņemts novada domes 25.jūnija sēdē, kura notiks, deputātiem pulcējoties klātienē.

Pārējie deputāti diskusijā neiesaistās

I.Mezīte uz tautsaimniecības komitejas sēdi nebija līdzi paņēmusi elektroniskajai balsošanai paredzēto datoru, kuru viņai piešķīrusi pašvaldība. Kolēģi piedāvāja izmantot citu datoru. Deputāte sacīja, ka neatceras savas paroles, lai varētu elektroniski balsot dokumentu un darbplūsmu vadības sistēmā “Namejs”. Datorspeciālisti teica – tūlīt nomainīšot paroles, taču deputāte no tā atteicās. Viņa izteicās, ka būtu gatava pašvaldībai atdot atpakaļ tās izsniegto datoru. “Kāpēc man jāskatās ekrānā, ja ir cilvēki pretī? Kāpēc nevar pieņemt, ka es balsošu, paceļot roku?” vaicāja I.Mezīte.

Novada pašvaldības Kancelejas nodaļas vadītāja Līga Nogobode paskaidroja, ka 30.aprīlī novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs ir izdevis rīkojumu par pilnīgu pāreju uz sēžu norisi sistēmā “Namejs”. Tajā pašā laikā noteikts, ka deputātiem situācijā, kad valstī nav noteikti stingri pulcēšanās ierobežojumi, uz sēdēm ir jāierodas klātienē. Attālināti sēdēs piedalīties un balsot “Nameja” sistēmā var tie deputāti, kuri izmanto slimības atvaļinājumu vai arī atrodas darba komandējumā.

I.Mezīte teica, ka nākamajā pašvaldības sasaukumā varbūt deputātu sastāvā tiks ievēlēti gados vecāki cilvēki, kuri vispār ir “uz jūs” ar tehnoloģijām. Pārējie klātesošie deputāti šajā diskusija neiesaistījās.

Kāpēc nevar parādīt uz lielā ekrāna?

I.Mezīte arī bija neizpratnē, kāpēc pašvaldības sēdēs vairs uz lielā ekrāna netiek rādīti dokumenti saistībā ar izskatāmajiem jautājumiem. “Ir savdabīgi pārējiem te sēdēt un īsti nesaprast, ko mēs te darām,” teica deputāte.

L.Nogobode teica, ka tas būtu dubults darbs.

N.Audzišs, kurš šobrīd izmanto savu kārtējo atvaļinājumu, “Dzirkstelei” atbildēja: “Balsošana turpmāk notiks DVS sistēmā. Deputātiem ir jābūt līdzi pašvaldības piešķirtajiem darba datoriem. Materiāli uz lielā ekrāna turpmāk netiks rādīti. Tas ir deputātu darba materiāls, kurš var saturēt personu datus. Turpmāk uz lielā ekrāna būs darba kārtība. Tie, kas vēlas kā klausītāji piedalīties domes sēdēs un komitejās, var droši nākt. Materiāls, kas tiek izskatīts, kā vienmēr būs pieejams pašvaldības mājaslapā.”