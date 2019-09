Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā 19.septembrī pulksten 11.00 notiks domes sēde, kuras iepriekš izsludinātajā darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirmais no tiem – par Jaungulbenes “Sila” 142 hektāru zemes izsoles rezultātu apstiprināšanu. Par to liecina pašvaldības publiskotā informācija. Domes sēde būs atklāta, tāpēc to nākt klausīties ir tiesīgs ikviens interesents.

Otra domes sēde šajā mēnesī ir ieplānota 26.septembrī. Tajā lemjamie jautājumi šonedēļ tiks izskatīti deputātu pastāvīgo komiteju sēdēs. Pašvaldība ir publiskojusi ieplānotos jautājumus. Tā, piemēram, tautsaimniecības komitejā, kas notiks 18.septembrī pulksten 10.00, diskutēs par pašvaldības saistošo noteikumu izdošanu pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Šīs komitejas deputāti arī runās par nepieciešamību atcelt 27.jūnijā apstiprinātos pašvaldības saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu novadā. Gan tautsaimniecības komitejā, gan 18.septembrī pulksten 15.00 izglītības, kultūras un sporta komitejā deputāti noklausīsies informāciju par Druvienas kultūras nama un tur esošo mākslas vērtību iekļaušanu Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tāpat skatīs jautājumu par Gulbenes 2.vidusskolas direktores Edītes Kanaviņas atbrīvošanu no amata, lai ieceltu viņu par novada Izglītības pārvaldes vadītāju. Paredzēts apspriest arī Gulbenes kultūras centra vadītāja Egona Kliesmeta un sporta centra vadītāja Ziedoņa Lazdiņa atbrīvošanu no amatiem. Komiteju sēžu darba kārtībā nav iekļauti jautājumi par Kultūras pārvaldes un Sporta pārvaldes vadītāju iecelšanu, toties ir ieplānots apspriest Rankas bērnudārza vadītāja, kā arī Gulbenes sporta skolas direktora iecelšanu amatos. Komiteju sēdes ir atklātas, tāpēc tajās kā klausītājs var piedalīties ikviens interesents.