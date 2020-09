Gulbenes novada domes deputāte aicina atbalstīt topošos ārstus

Iespējams, septembrī Gulbenes novada deputāti izskatīs un lems saistībā ar kāda rezidentūras studenta, topošā ārsta radiologa vai ģimenes ārsta iesniegumu ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņa studijas, lai pēc tam strādātu Gulbenes novadā.

Par to novada domes 27.augusta sēdē informēja pašvaldības izpilddirektores vietnieks Sandis Sīmanis.

Pašvaldības vecākais jurists Eduards Garkuša pauda, ka līdz šim pašvaldība finansiāli ir jau atbalstījusi topošos ārstus. Šādi lēmumi tika un droši vien tiks praktizēti arī turpmāk, ja deputāti par to nobalsos.

Novada domes sēdē vietējā deputāte Ieva Grīnšteine akcentēja, ka viena no pašvaldības funkcijām ir iedzīvotājiem pieejamas veselības aprūpes nodrošināšana. Viņa teica, ka “esošā situācija novadā nemaz nav ļoti priecīga”. Viņa pati esot strādājusi pie tā, lai būtu nodrošināta viņas kā ģimenes ārstes prakses pārmantojamība. Taču I.Grīnšteinei neesot pārliecības, ka sev maiņu ir atraduši visi novada ģimenes ārsti, kuri ir pirmspensijas vecumā. Šī problēma ir un būs arvien asāka, “ņemot vērā, ka iedzīvotāju skaits paliek mazāks, bet iedzīvotāji noveco un viņiem medicīniskā palīdzība būs vajadzīga vairāk nekā līdz šim”. I.Grīnšteine, runājot par mediķu jaunās maiņas nodrošināšanu, akcentēja, ka ārstam apmācības process ir garāks nekā jebkuras citas profesijas pārstāvim. Novadā, kā uzsvēra viņa, jādomā ne tikai par ģimenes ārstu maiņu, bet arī par SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” nodrošinājumu ar ārstiem speciālistiem. Šī problēma esot ļoti akūta. Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs sacīja, ka par to ir runāts arī ar slimnīcu apvienības vadību.

Šī diskusija novada domes sēdes laikā izvērtās, deputātiem lemjot par profesiju sarakstu, kuru studentiem šogad pašvaldība konkursa kārtībā varētu izvēlēties maksāt stipendijas, veicinot vēlmi pēc studijām atgriezties savā novadā. Ar 13 balsīm “par” un vienam atturoties, klātesošie deputāti nobalsoja (trīs deputāti uz domes sēdi nebija ieradušies), ka šogad ar stipendijām varētu tikt atbalstīti studenti, kuri gatavojas kļūt par matemātikas (varētu būt divi stipendiāti), latviešu valodas (viens stipendiāts), krievu valodas (viens stipendiāts), mūzikas skolotājiem (divi stipendiāti), sporta pedagogu un treneri (viens stipendiāts). Tas esot saskaņots ar novada skolu direktoriem.

Stipendiju nodrošināšanai no pašvaldības budžeta šim gadam ir rezervēti 20 000 eiro.