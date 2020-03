Gulbenes novada domes deputāti nevienojas par Stāmerienas pils cenrādi

Deputāti daudz diskutēja, izteica dāsnus priekšlikumus par to, kā Stāmerienas pili cenu ziņā padarīt pieejamāku gan pagasta, gan visa novada iedzīvotajiem, tomēr pagaidām vēl nenobalsoja par pils pakalpojumu cenrādi.

Gulbenes novada domes 27.februāra sēde beidzās bez rezultāta. Tas nozīmē, ka diskusija vēl turpināsies.

Deputāts Andris Vējiņš piedāvāja piešķirt 75 procentu cenas atlaidi maksas pakalpojumiem Stāmerienas pilī, ja viens no jaunlaulātajiem ir deklarējis dzīvesvietu Stāmerienas pagastā. Novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs pauda – šādu nosacījumu vajadzētu attiecināt ne tikai uz Stāmerienā, bet jebkur Gulbenes novada teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem.

Stāmerienas pils pakalpojumu klāsta (“lielā zāle”, “šampanieša zāle”, “mūzikas salons”, “Stamerienas pils iekštelpu komplekss”, “piknika vieta ar sagatavotu malku”, “Stāmerienas pils teritorijas noma pasākumiem”) piedāvājumā tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena” nolēmis atteikties no sākotnēji paredzētā iedalījuma “darba laikā” un “ārpus darba laika”, tādējādi - arī no atšķirīgas cenas. Ir doma piemēroties klientu vēlmēm un vajadzībām, apsverot iespēju arī nodrošināt laulības svinīgu reģistrāciju pusnaktī. Katrai no minētajām sešām pakalpojuma vienībām ir paredzēts noteikt savu cenu. Vidēji pēc pašreizējām tūrisma centra “Stāmeriena” aplēsēm tie ir 95 eiro stundā. Lētākais pakalpojums par 20 eiro stundā varētu būt piknika vietas ar sagatavotu malku izmantošana, dārgākais – Stāmerienas iekštelpu kompleksa izmantošana par 250 eiro stundā.

Deputāte Ieva Grīnšteine bija par to, lai pils pakalpojumu pieejamības darba laiks nebūtu sadrumstalots, jo tas tikai rada apjukumu cilvēkos. Viņa uzskata, ka Stāmerienas pils ir ekskluzīva vieta, kura pievilina ne tikai novada iedzīvotājus, bet arī viesus, tāpēc cenu “nolaist” neiesaka.

Novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone pauda, ka vēl ir jāvienojas, kāds būs Stāmerienas pils statuss – tā būs struktūrvienība vai atsevišķa pašvaldības iestāde. No izvēles būšot atkarīgs darbinieku skaits, struktūra.