Gulbenes novada domes deputātiem komiteju sēdes notiek gan attālināti, gan klātienē

Šonedēļ Gulbenes novada deputāti piedalījās četru pastāvīgo komiteju sēdēs. 22.aprīlī videokonferences režīmā notika tautsaimniecības, kā arī izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, bet klātienē – sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. 23.aprīlī videokonferences formātā deputāti piedalīsies finanšu komitejas sēdē. Sagatavotos jautājumus skatīs un lēmums deputāti pieņems, piedaloties novada domes 30.aprīļa sēdē, kura, visticamāk, arī notiks attālināti.

Deputātiem pašiem ar savu tehnisko aprīkojumu, piedaloties sēdēs un balsošanā videokonferences režīmā, iezīmējas problēmas. To “Dzirkstele” novēroja 22.aprīlī, vērojot tautsaimniecības komitejas sēdes norisi.

To no pašvaldības sanāksmju zāles vadīja tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, deputāts Gunārs Ciglis. Sēde notika attālināti. Komitejas loceklis, deputāts Stanislavs Gžibovskis sēdē piedalījās no cita pašvaldības kabineta, tur atrodoties pie datora. Citviet atradās arī šīs komitejas loceklis, novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, kurš tāpat attālināti piedalījās sēdē. Tai bija pieslēgušies arī komitejas locekļi, deputāti Guna Pūcīte un Normunds Mazūrs. Viņi izmantoja savus datorus un atradās ārpus pašvaldības administratīvās ēkas. Komitejas locekļi Andris Vējiņš un Ilze Mezīte sēdē nepiedalījās.

Sēde sākās pulksten 9.00. Izskatot 32 no kopumā 78 jautājumiem, nācās ņemt garu tehnisko pauzi, jo pēkšņi bija problēmas ar komitejas vadītāja pieslēgumu sēdes norisei un balsošanai videokonferences režīmā, izmantojot “Chrome” pārlūku tīmeklī. Faktiski stundu ieilga tehniska pauze. Tā kā videokonference noritēja dokumentu un darbplūsmu vadības sistēmā “Namejs”, pašvaldības datorspecialisti sazinājās ar šis programmas izstrādātāju pārstāvi. Pēc stundu garas tehniskās pauzes deputātiem turpinājumā nācās balsot manuāli, jo “Namejs” tehniski pēkšņi vairs neļāva G.Cigļa datoram ne tikai vadīt sēdi, bet arī piedalīties balsošanā tiešsaistē. Sēde varēja beigties tikai pulksten 11.54.

Datorspeciālisti neslēpa – problēmas ir datoru jaudas un programmatūras atšķirībās. Faktiski pašvaldībai visi domes deputāti būtu jānodrošina ar līdzvērtīgiem datoriem, jo tikai tad ir garantēts produktīvas darbs. Izskanēja, ka par to tiek domāts jau sen. COVID-19 krīze, iespējams, savā ziņā būs paātrinājusi šo vajadzību apzināšanu un attiecīgu rīcību.