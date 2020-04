Par 80 procentiem varot garantēt, ka jau uz 30.aprīļa Gulbenes novada domes sēdi, kura notiks videokonferences režīmā, pašvaldība no sava budžeta būs nodrošinājusi atbilstošus datorus visiem saviem 17 deputātiem. To 23.aprīlī “Dzirkstelei” apliecināja novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Viņš sacīja, ka šāda izdevumu pozīcija šajā pašvaldības budžetā nav bijusi plānota, tāpēc tikšot sagatavoti budžeta grozījumi.

23.aprīlī bez aizķeršanās noritēja finanšu komitejas sēde N.Audziša vadībā. 19 darba kārtības jautājumi tika izskatīti 25 minūšu laikā. Domes priekšsēdētājs sēdi vadīja no pašvaldības sēžu zāles. Atsevišķi deputāti, piemēram, Lāsma Gabdulļina, Anatolijs Savickis, sēdē piedalījās, sēžot pie datoriem dažādos pašvaldības kabinetos. Attālināti no savas dzīvesvietas vai darbavietas sēdē piedalījās deputāti Guna Pūcīte un Normunds Mazūrs. Kopumā šajā sēdē piedalījās 5 no 7 deputātiem, kuri ir finanšu komitejas locekļi. Nepiedalījās Andris Vējiņš un Andis Caunītis.