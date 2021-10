Gulbenes novada domes priekšsēdētājam un vietniecei automašīnas - individuālā lietošanā

Ar Gulbenes novada deputātu akceptu pašvaldības vadītājam Andim Caunītim un viņa vietniecei Gunai Švikai individuāla lietošana ir nodotas katram sava “Toyota Corolla” markas automašīna. Par to liecina novada domes 30.septembra sēdes lēmums.



A.Caunīša un G.Švikas darba transportlīdzekļiem ir noteikts vienāds nobraukuma limits - līdz 3500 kilometriem mēnesī. Atšķirības ir degvielas patēriņa normās. A.Caunītim - 4,8 litri uz 100 kilometriem no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim un 5,3 litri uz 100 kilometriem no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam. G.Švikai - 5,2 litri uz 100 kilometriem no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim un 5,7 litri uz 100 kilometriem no 1.novembra līdz nākamā gada 31.martam.

Abu amatpersonu dienesta automašīnām ārpus darba laika stāvvieta ir noteikta pie pašvaldības administrācijas ēkas Gulbenē.