Gulbenes novada domes sēdē deputāts aktualizē ceļu problēmu

Satraukumu par to, ka vietējā pašvaldībā dzirdīgas ausis nav saklausījušas deputāta Gunāra Cigļa ierosinājums virzīt divu valsts nozīmes autoceļu posmu sakārtošanu, viņš publiski pauda Gulbenes novada domes 27.augusta sēdē. Notika arī diskusija šajā sakarā, bet konkrēta risinājuma nebija.

“Dzirkstele” izvaicāja deputātu tuvāk par viņa ierosināto tēmu. G.Ciglis pastāstīja: “Tie ir valsts nozīmes ceļi. Viens atrodas Litenē, kas nogriežas gar kapsētas kapliču un virzās līdz dzelzceļa stacijai 1,2 kilometru garumā. Mans priekšlikums ir tāds. Ja valsts pasaka, ka tai šis ceļš nav vajadzīgs, ceļš jāpārņem pašvaldībai! Tad arī šo posmu varētu savest kārtībā. Šis ir piebraucamais ceļš Litenes poligonam. Otrs ceļa posms, par kuru runāju, ir Lejasciemā. Zinām, ka pēc diviem gadiem šajā pagastā vidusskolas klašu vairs nebūs. Jādomā, lai skolēni normāli varētu aizbraukt no mājām uz vidusskolu Gulbenē un atpakaļ. Runa ir par ceļu, kas ved gar Augulienas muižu.”

Viņš piebilda, ka ir vēl trešais “ļoti bīstamā stāvoklī esošs valsts nozīmes ceļa posms”, kurš jāsaved kārtībā. Tas vedot uz Pilskalnu (otro Beļavu). Tur esot tīrīti grāvji un uz brauktuves uzkaisīta grants. Taču augustā G.Ciglis pats pārliecinājies – ja garām pabrauc smagā automašīna, uz ceļa redzamība putekļu mākoņos kļūst kritiska. “Neko vairs neredz!” teica deputāts. Viņš sacīja – šim ceļam ir jābūt vai nu ar melnu segumu, vai arī ar pretputekļu apstrādi. Tas ir jādara, lai ceļu satiksmes dalībnieki nenonāktu dzīvībai bīstamā situācijā.

Novada domes sēdē 27.augustā G.Cigļa teiktā sakarā pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs pauda – šīs problēmas ir zināmas. Pašvaldības autoceļu (ielu) fonda komisija šos jautājumus esot skatījusi “n-tās reizes” sakarā ar ministriju pieprasījumiem par prioritārajiem ceļiem. Šis saraksts gatavots arī iesniegšanai Vidzemes plānošanas reģionam. Taču iespējas esot tādas, kādas ir. Atbalstāmo ceļu reālajā rīcībā notiekot vadīšanās pēc tā, vai tiek piešķirts finansējums.

“Mēs neizlaižam nevienu iespēju,” teica N.Audzišs. Daudz kopumā jau esot darīts, bet vienalga ne tuvu viss nav sakārtots – atzina domes priekšsēdētājs. “Tas ir jautājums numur viens,” viņš teica.

G.Ciglis iebilda, ka Litenes poligons faktiski bija uzbūvēts jau 2007.gadā un pa visu šo laiku nav spēts sakārtot piebraucamo ceļu, kaut poligonu izmanto piecas pašvaldības. Tajā pašā laikā, kā uzsvēra deputāts, ceļš uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības “Vaks” Gulbenes bāzes vietu esot sakārtots jau divas reizes ar pašvaldības ziņu. “Šie jautājumi netiek pašlaik pienācīgi risināti,” pie sava viedokļa palika G.Ciglis.

Deputāts Normunds Mazūrs, kurš vada pašvaldības ceļu (ielu) fonda komisiju, teica: “Šis jautājums visu laiku stāv mums priekšā. Ir solījumi no valsts instancēm, bet tālāk nevirzās. Ir cerība, ka nākamgad tiks sakārtots “Kaudzīšu” (Litenes poligona – red.) ceļš.” N.Mazūrs arī pauda, ka “diemžēl to ceļu vajadzību ir ļoti daudz” novadā un prioritātes salikt komisijai nav nemaz tik vienkārši.