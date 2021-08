Savstarpēju “laipnību” apmaiņa starp opozīcijas un koalīcijas deputātiem caurvija Gulbenes novada domes 29.jūlija sēdi. Tiešraidē to vērot varēja ikviens interesents.

Deputāts Gunārs Ciglis (“Latvijas attīstībai”) opozīcijas pārstāvju statusu novada domē salīdzināja ar to, kā jūtas suns, sēžot pie ģimenes galda. “Protams, viņa viedokli neviens neprasa un viņš arī neko nevar pateikt. Mēs, opozīcija, pašlaik – līdzīgā situācijā,” teica G.Ciglis, uzsvērdams, ka deputāti opozīcijā var būt “pūdeļi vai dogi, acīmredzot no tā nekas nemainās”. Tomēr viņš atgādināja visiem zināmo patiesību, ka “suns ir pieradināts vilks”.

Sēdes gaitā vairākkārt deputāts Normunds Audzišs (ZZS) veltīja pamācošas replikas novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim (Latvijas Reģionu Apvienība). Arī viņš rīkojās tāpat. Katrreiz, kad bijušais domes priekšsēdētājs apšaubīja tagadējā priekšsēdētāja kompetenci, A.Caunītis viņam atgādināja - “tu taču zināji”, pats “laicīgi varēji darīt”, “tu esi pamodies, gulēji, atvaino par repliku”. Uz to N.Audzišs ne reizi vien atgādināja kolēģim, ka “tu esi gulējis”. Viņš pauda - pagājušajā novada domes sasaukumā A.Caunītis bija priekšsēdētāja vietnieks un tagad risināmais tas vai cits jautājums arī agrāk ir atradies viņa kompetencē. “Man jautājums: kāpēc tu nepildīji savus pienākumus?” N.Audzišs vaicāja A.Caunītim. Tas savukārt pieklājīgi attrauca: “Paldies! Centīšos tagad izpildīt to, ko neesmu izdarījis.” N.Audzišs piebilda: “Pasteidzies!” Uz A.Caunīša pārmetumiem N.Audzišs teica: “Noteikti atbildi pāradresēju tev. Tu biji atbildīgs par šo jomu.” Uz to atkal A.Caunītis reaģēja ar “paldies”.