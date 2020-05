Gulbenes novada domes sēdē – rekordliels lēmumu skaits, apstiprina arī jauno direktori

Trīs stundu laika ceturtdien, 28.maijā, vietējie deputāti Gulbenes novada domes sēdē izskatīja 136 jau iepriekš izsludinātos darba kārtības jautājumus, kā arī vēl četrus papildu jautājumus - “ļoti svarīgus” un “svarīgus”, kā sēdes sākumā to komentēja domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs. Tajā skaitā 10 minūtes deputāti diskutēja, līdz pieņēma lēmumu par Lindas Ūdres-Rizgas iecelšanu jaunās Gulbenes novada vidusskolas direktores amatā ( 15 deputati balsoja par, pret bija Guna Pūcīte un Intars Liepiņš).

Domes sēde notika attālināta režīmā. Sēžu zālē atradās tikai N.Audzišs, divi datorspeciālisti un divas Kancelejas nodaļas darbinieces. Vairums deputātu atradās pie datoriem pašvaldības administratīvās ēkas dažādos kabinetos, bet daži – ārpus šīs ēkas. Piedalījās domes sēdē visi 17 deputāti.

Salīdzinot ar citām reizēm, šī domes sēde noritēja raitāk, tehnisku traucējumu bija mazāk. Pie darba kārtības 17.jautājuma “Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” atsavināšanu” datorprogramma nojuka deputātei Ievai Grīnšteinei, taču ar datorspeciālista palīdzību tas ātri tika labots. Pie 31.jautājuma “Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gulbenes pilsētas īpašumam Pamatu iela 2-2” deputāte G.Pūcīte cēla iebildumus, ka sēdes norises ekrānā nav redzami kolēģi Normunds Mazūrs un Andis Caunītis, līdz ar to neesot skaidrs, vai balso paši jeb to viņu vietā dara kāds cits. Deputāti ņēma vērā kritiku un sēde turpinājās ierastajā ritmā. Pie 44.jautājuma “Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Ozolu ielā 6A pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” no sapulces norises neviļus bija atslēgusies deputāte Ilze Mezīte. N.Audzišs tāpēc jautāja, vai vajadzīgs pārtraukums. Kolēģis N.Mazūrs jokoja, ka Ilzei būs jāpaliek “pēc stundām” un jāpamācās. Ar datorspeciālista palīdzību deputātes dalība videokonferencē atjaunojās. Ieva Grīkšteine komentēja, ka atslēgšanās no balsošanas sistēmas notiek katrreiz, ja rodas vajadzība atvērt kādu sēdes lēmumprojektu, lai atsvaidzinātu priekšstatu. “140 jautājumu – tas ir daudz. Visu galva nevar atcerēties,” viņa skaidroja. N.Audzišs bilda, ka nav nekur jāsteidzas, var domes sēdes darbu darīt lēnāk.

Kopsavilkums ir tāds, ka šajā domes sēdē lielākā lēmumu masa bija par zemes jautājumiem, dzīvokļu rindu. Vairākos gadījumos lēma par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai: Gulbenes pilsētā, Kļavu ielā 8; Ozolu ielā 6a; Blaumaņa ielā 51; Vidus ielā 15; Blaumaņa ielā 22.

Ar 16 balsīm par un vienam deputātam atturoties tika pieņemts lēmums par divu pašvaldības uzņēmumu reorganizāciju, SIA “Alba” pievienojot SIA “Gulbenes nami”. Tomēr precīzus termiņus, kad šī reorganizācija būs pabeigta, lēmums nesatur.

Visi 17 deputāti nobalsoja par to, ka pašvaldība par 15 800 eiro no SIA “Piebalgas avoti” Lizumā pērk 6,02 hektārus zemes ar nosaukumu “Pinkas”. Minētais nekustamas īpašums pašvaldībai vajadzīgs, lai varētu sagatavot projektu “Infrastruktūras uzlabošana industriālās zonas attīstībai Lizumā” un pretendēt uz investīciju piesaisti no Eiropas Savienības fondiem 85 procentu apmērā no visām plānotajām 3,5 miljonu eiro izmaksām. Runa ir par noliktavas ēkas (6500 kvadrātmetru platībā) veidošanu minētajā zemes gabalā. Kad projekts būs realizēts, pašvaldība organizēs noliktavas telpu izsoli. Šobrīd par iespēju izmantot šo iespēju ir interese četriem uzņēmumiem. Paredzams, ka projekta realizācija nodrošinās arī privāto investīciju ieplūšanu ne mazāk kā 11 miljonu eiro vērtībā, kā arī tiks radītas 35 jaunas darbavietas. Projektu paredzēts realizēt līdz 2023.gada beigām. Diskusijā par šo jautājumu videokonferences režīmā domes sēdē piedalījās arī Lizuma uzņēmējs, SIA "Avoti SWF" vadītājs Uldis Misiņš un citi kolēģi.