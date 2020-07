Gulbenes novada domes sēdē uzsāk diskusiju, kāpēc pašvaldības īpašumus pārdod tik dārgi

Gulbenes novada domes 30.jūnija sēdē lielāko masu no kopumā izskatītā 141 jautājuma veidoja pašvaldības zemes vai telpu iznomāšanas, kā arī zemes un citu nekustamo īpašumu pārdošana. Diskusiju par pašvaldības īpašumu vērtēšanas izdevumu iekļaušanu vai neiekļaušanu pārdošanas cenā uzsāka deputāte Guna Pūcīte.

Viņa pastāstīja, ka, piemēram, Jaunpiebalgā vai Salacgrīvā pašvaldības īpašumu novērtēšanas izdevumus apmaksā pati pašvaldība. Pārdodot pašvaldības īpašumu, vērtēšanas izmaksas netiek iekļautas tā saucamajā nosacītajā cenā. Pašvaldības galvenā zemes lietu speciāliste Anita Deksne paskaidroja, ja vērtēšanas izdevumus neiekļautu nekustamā īpašuma pārdošanas cenā, Gulbenes novada pašvaldībai bieži vien būtu finansiāli zaudējumi. Tas tāpēc, ka, piemēram, nelielu zemesgabalu uzmērīšana maksā dārgāk nekā pats šis īpašums. A.Deksne piesauca “Spārītes” mazdārziņu piemēru. Vienam dārzam tirgus vērtība esot 300 vai 400 eiro, bet izdevumi reģistrācijai zemesgrāmatā veido 900 eiro. “Mūsu pusē ir ļoti nopietna loģika,” sacīja novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

A.Deksne piebilda - ir pašvaldības Latvijā, kurās ar pircēju vienojas, ka nekustamā īpašuma vērtēšanas izdevumus viņš apmaksās atsevišķi, pie īpašuma cenas tos nepieskaita. G.Pūcīte bija pārsteigta, ka šajā ziņā nav vienotas prakses visām pašvaldībām.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Caunītis pauda - pārdodot pašvaldības nekustamos īpašumus izsolē, vajag šo procesu maksimāli publiskot, lai būtu iespējams pieteikties pēc iespējas lielākam izsoles dalībnieku skaitam. Viņaprāt, izsole arī parāda objekta tirgus vērtību. A.Caunītis teica: “Kam ir vajadzīgs novērtējums (pirms izsoles rīkošanas - red.)? Ja kāds var izskaidrot man, var to darīt, bet es to nesaprotu. Bezjēdzīgs process.”

Deputāts Guntis Princovs iebilda, ka likumdošana nosaka nepieciešamību novērtēt. Vērtējumā noteiktā īpašuma cena ir tikai starta cena, kura izsoles rezultātā var kļūt lielāka – pauda pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja Sanita Mickeviča. “Jebkurā gadījumā mēs rīkojamies saimnieciski un tam ir tieša saistība ar budžetu,” teica pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone.