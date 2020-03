Gulbenes novada ēdināšanas uzņēmumi strādā atbilstoši prasībām

Ārkārtējās situācijas laikā kopš 29.marta ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, izņemot bēru ceremoniju noturēšanu ārtelpās, ja tiek ievērota savstarpējā divu metru distance starp personām un citi epidemioloģiskās drošības noteikumi.

“Dzirksteles” aptaujātie novada ēdināšanas uzņēmumu vadītāji apstiprina, ka šobrīd vairāk cilvēki cenšas izmantot iespēju pasūtīt ēdienus līdzi ņemšanai, nevis pusdienot uz vietas kafejnīcās. Tiek strādāts pie tā, lai arī uz vietas būtu ievērotas visas nepieciešamās drošības norādes par ēdienu izsniegšanu. Pārtikas un veterinārajam dienestam (PVD) iebildumu un sūdzību līdz šim nav.

Uzņēmēji noteikumus ievēro

“Bija atnākuši no PVD pārbaudīt mūsu darbu. Es biju sekojis līdzi visiem rīkojumiem un ieteikumiem no ministrijas jau iepriekš. Esam veselu virkni aizsardzības pasākumu izdarījuši. PVD pārstāvji akceptēja, bija pāris ieteikumi, bet viņi bija apmierināti ar mūsu darbu, kā esam visu paveikuši. Ēdamrīki tiek individuāli izsniegti, protams, arī vairākas dezinfekcijas tūbiņas jau ir izlietotas, esam apzinīgi,” stāsta kafejnīcas “Havīnija” Gulbenē īpašnieks Dzintars Vasiļjevs. “Uz galdiņiem pie mums nav ne koplietošanas trauku, ne salvešu, ne sāls un cukura. Ja cilvēkam vajag, mēs iedodam atsevišķi. Traukus vairs neliekam groziņos,” saka Lizuma kafejnīcas “Velves” vadītāja Daina Kupriša. No šodienas “Velvēs” ir atvērta blakus esošā lielā zāle.

PVD Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja vietniece Ārija Ločmele informē, ka pārtika, lai arī nav galvenais vīrusa izplatības ceļš, tomēr, ja kāds uz tās uzšķauda, tā var kalpot par izplatīšanās avotu. “Līdz ar to mēs ejam un skatāmies uz atklātā tipa ēdināšanas uzņēmumiem vai veikaliem, kā tiek ievēroti produktu iesaiņošanas noteikumi. Galvenais - nedrīkst būt vaļēji produkti. Veikalos jau mēs šobrīd redzam, ka, piemēram, bulciņas tiek iesaiņotas katra atsevišķi maisiņā. Mēs vērojam, kā strādā vietas, kur ir pašapkalpošanās bufetes un kur klients līdz šim ir varējis pats paņemt kefīru vai salātus. Šiem produktiem ir jāatrodas aiz noslēgtas vitrīnas, un tie tiek izsniegti pēc pieprasījuma. Arī par galda piederumu uzglabāšanu uzņēmēji paši jau ir daudz domājuši. Ja kādam ikdienā kaut kas ir piemirsies, mēs visu pārrunājam un atrodam risinājumu. Mans novērojums ir, ka vadītāji šajās vietās godprātīgi attiecas pret situāciju un neko nevar pārmest,” vērtē Ā.Ločmele.

Cilvēki pasūta līdzi ņemšanai

“Mēs piedāvājam iespēju ēdienu pasūtīt līdzi ņemšanai un pievedam klāt. Tomēr arī uz vietas mēs vēl strādājam, cilvēki nāk un ēd visas dienas garumā. Protams, apjoms nav tik liels, kā bija pirms tam, cilvēku skaits ir krietni samazinājies. Kamēr nāk un ēd, mēs strādājam,” komentē “Havīnijas” īpašnieks.

Uz laiku darbs pārtraukts picērijā “Rodi”. ““Kantes krogs” šobrīd strādā, ir atvērtas abas ēdamzāles. Turpinām piegādāt ēdienu tiem, kas zvana un pasūta līdzi ņemšanai. Mums jau pirms tam šī iespēja bija, un šobrīd pasūtījumu pusdienas laikā ir nedaudz vairāk,” stāsta uzņēmēja Iveta Ilva. “Kantes kroga” piedāvājumu regulāri izmanto “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības” infekciju nodaļā strādājošie. “Strādājot Gulbenes slimnīcā, pusdienas vienmēr tiek piegādātas ar smaidu un laipnību, karbonāde ķiplokmērcē - kā vienmēr nepārspējama, un “Kantes krogs” arī parūpējies par pārsteigumu. Vakar bonusā - saldais ēdiens, šodien -“Vecrīga”,” sociālajā tīklā “Facebook.com” raksta Anda Rēdere.

Kafejnīcas “Velves” vadītāja D.Kupriša arī apstiprina, ka šobrīd cilvēki vairāk izvēlas piezvanīt un pasūtīt līdzi ņemšanai dažādus ēdienus, nekā ēst uz vietas. “Cilvēki pie mums nāk maz, strādājam tagad līdz pulksten 17.00. Pārsvarā uz pusdienām nāk vietējie Lizuma strādnieki, kas te ir pagastā. Agrāk pusdienas laikā bija pilna kafejnīca. Tagad porcijas sagatavojam līdzi ņemšanai. Tikko bija dzimšanas dienai pasūtījums, arī to piegādājām klāt.”

“Šī situācija, protams, arī ietekmē mūsu darbu. Divu metru distanci mēs jau ievērojam pēdējās divas nedēļas. Jebkuram, kurš ienāk, ir jāievēro šī distance. Pie galdiņiem arī, un vieta mums to atļauj. Cilvēki ir mazāk palikuši. Mēs piedāvājam līdzi ņemšanai. To izmanto daudzi. Ieskrien, paņem līdzi, tas ir vienkāršāk,” stāsta Lizuma kafejnīcas “Ozoli” vadītāja Ieva Ogorodova.

Bēru mielastus cenšas nerīkot

“Mums sestdien tika plānots viens bēru mielasts ar nelielu cilvēku skaitu. Protams, tas izskatījās šobrīd nedaudz citādāk, nekā ierasts līdz šim,” stāsta I.Ilva.

“Nedēļas nogalē bija paredzēts bēru mielasts. Kopā runājām un meklējām risinājumu ar cilvēkiem, nolēmām, ka šeit uz vietas pie mums nebrauks, bet sagatavosim uz paplātēm līdzi ņemšanai. Tālāk viņi rīkoja pie sevis āra apstākļos,” stāsta Dz.Vasiļjevs.

Arī citviet cilvēki nav vēlējušies šāda veida pasākumu rīkot klātienē. “Mums sestdien bija paredzēts, bet pasākums nenotika. Cienāšana notika kapos, mēs sagatavojām visu līdzi ņemšanai. Pieļauju arī, ka vienā brīdī mums vairs neatļaus būt atvērtiem vai piedāvāt ēdienu līdzi ņemšanai,” saka D.Kupriša.