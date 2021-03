No februārī Gulbenes novadā reģistrētajiem 39 aizsaulē aizgājušajiem iedzīvotājiem 16 ir vīrieši vecumā no 28 līdz 94 gadiem un 23 sievietes vecumā no 54 līdz 95 gadiem. 14 personu diagnozēs minēts Covid-19.



Reģistrēti miruši 11 Gulbenes pilsētas iedzīvotāji, 14 - Litenes pagastā, tajā skaitā 13 pansionāta iemītnieki, 3 - Daukstu pagastā, pa 2 - Druvienas un Lejasciema pagastā, pa vienam - Beļavas, Lizuma, Rankas un Tirzas pagastā, savukārt 3 personu dzīvesvietas bija deklarētas citā pašvaldībā.

Par to informē Gulbenes novada pašvaldība.